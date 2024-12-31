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Гигантский водный резервуар в космосе: неожиданное открытие астрономов

2:05
Наука

Астрономы сделали невероятное открытие: в далёком квазаре, находящемся на расстоянии более 12 миллиардов световых лет, обнаружен гигантский водный резервуар. Объём воды в этом облаке превышает объём всех земных океанов в 140 триллионов раз!

Вода
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вода

Этот квазар, известный как APM 08279+5255, представляет собой уникальный космический объект, расположенный вокруг сверхмассивной чёрной дыры с массой в 20 миллиардов раз больше массы Солнца. Область вокруг него излучает энергию, эквивалентную мощности тысяче триллионов наших звёзд.

Как формировалась вода во Вселенной

Квазар окружён горячими и плотными газовыми облаками, в которых обнаружены молекулы воды. Температура этих облаков составляет -53°C, что делает их гораздо теплее и плотнее, чем аналогичные газы в нашей Галактике. Исследователи также обнаружили следы угарного газа, что говорит о наличии сложных химических соединений в таких ранних этапах Вселенной.

"Это открытие подтверждает, что вода существовала уже в первые миллиарды лет после Большого взрыва. Она играла ключевую роль в охлаждении газа для формирования звёзд и галактик", — заявил исследователь NASA Мэтт Брэдфорд.

Почему это открытие важно?

Обнаружение воды на таких больших расстояниях открывает новое окно в понимание эволюции Вселенной. Этот водный резервуар не только показывает, что основные элементы для жизни существовали вскоре после Большого взрыва, но и подчёркивает важность воды в формировании звёзд и галактик.

Чёрная дыра, в центре квазара, способна увеличить свою массу в шесть раз благодаря аккреции газа. Однако значительная часть вещества, возможно, пойдёт на образование новых звёзд или будет выброшена обратно в космос.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Кваза́р (англ. quasar) — класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких (в абсолютном исчислении) в видимой Вселенной.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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