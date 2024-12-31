Старый, но не бесполезный — блогер случайно спас единственный сохранившийся огромный телевизор

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С течением времени, отдаляясь от эпохи аналогового телевидения, воспоминания о телевизорах с электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ) постепенно стираются из памяти. Технические нормы той эпохи устанавливали определенные пределы для размеров ЭЛТ-экранов.

Фото: openverse.org by budding, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Коты смотрят телевизор

Однако, одна компания, Sony, осмелилась создать исключение из правил, представив в конце 80-х годов впечатляющий аппарат под названием Trinitron-45ED1. Этот гигантский телевизор, с диагональю экрана в 110 сантиметров и весом, приближающимся к двум центнерам, был выпущен ограниченной серией и практически моментально исчез из поля зрения покупателей. Сложилась ситуация, когда среди ценителей ЭЛТ-технологий даже возникли сомнения относительно подлинности существования данной модели.

В 1989 году стоимость такого устройства была сопоставима с ценой добротного автомобиля — около 40 000 долларов, что в пересчете на сегодняшние реалии составляет приблизительно 100 000 долларов. Со временем Trinitron-45ED1 превратился в редчайший экземпляр, обладание которым стало бы настоящей удачей для любого коллекционера раритетной электроники.

Не так давно видеоблогер и энтузиаст модификаций, известный под псевдонимом Shank Mods, поделился информацией о том, что ему буквально чудом удалось стать владельцем, предположительно, единственного сохранившегося на планете Trinitron-45ED1. Этому способствовала случайная фотография, обнаруженная им в старом магазине в Осаке. Выяснилось, что магазин готовился к сносу, а забытый всеми телевизор пылился в его стенах последние годы.

Несмотря на солидный возраст, ЭЛТ-дисплеи до сих пор демонстрируют отличные результаты в определенных современных играх, обеспечивая исключительную четкость изображения, мгновенный отклик и возможность корректной обработки видеосигналов низкого разрешения от старых игровых систем и прочих устройств.

Главной причиной, отправившей крупногабаритные лучевые трубки в прошлое, стала необходимость применения дополнительной защиты от излучения, что делало кинескопы чрезвычайно объемными и тяжелыми.

Уточнения

Sony Group Corporation, "Со́ни" - японский транснациональный конгломерат со штаб-квартирой в Токио.

