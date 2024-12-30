За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли

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С тех пор как Плутон утратил статус полноценной планеты в 2006 году, астрономы не оставляют попыток разгадать загадку девятой планеты. Союз астрономов исключил Плутон из списка планет, посчитав, что он не отвечает ключевым критериям: форма, орбита и способность очищать свою орбиту от других тел.

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Но есть ли в нашей Солнечной системе ещё одна, неизвестная планета? Учёные верят, что это возможно. Новый мощный телескоп, установленный в обсерватории Веры Рубин в Чили, может дать ответ на этот вопрос.

Новый телескоп и надежды астрономов

Телескоп, который начнёт работу в 2025 году, обладает уникальными возможностями. По словам астронома Меган Швамб, уже в первые два года работы он сможет изучить область за поясом Койпера — зоной, где обитают ледяные тела, включая Плутон. Там, в темноте и холоде, возможно, скрывается девятая планета.

Первыми предположениями о её существовании учёные обязаны исследованиям Майка Брауна. В 2004 году он открыл объект Седна за пределами пояса Койпера. Это был первый из так называемых объектов транснептунового региона (OTNE). С тех пор обнаружены десятки подобных тел. Их движение намекает на влияние крупного, пока невидимого тела.

Что известно о возможной планете?

Астрономы считают, что загадочная девятая планета может быть в десять раз тяжелее Земли и находиться на расстоянии 700 астрономических единиц от Солнца (одна а. е. равна 150 миллионам километров). Это делает её практически невидимой для существующих телескопов. Однако мощность нового оборудования вселяет надежду, что загадочная планета будет обнаружена.

Почему учёные уверены в её существовании?

Орбиты объектов за Нептуном вызывают множество вопросов. Их траектории не подчиняются известным гравитационным законам, которые диктует Нептун. Это позволяет предположить, что сила неизвестного источника — возможно, девятой планеты — влияет на их движение.

Если телескоп в Чили оправдает ожидания, мы сможем узнать, есть ли ещё один обитатель в нашей Солнечной системе. Астрономы по-прежнему полны энтузиазма и веры в открытие.

Уточнения

Непту́н — восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы.



Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

