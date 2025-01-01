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Белые медведи Чукотского моря под угрозой из-за патогенов и потепления климата

2:36
Наука

С потеплением климата белые медведи, особенно те, что обитают в районе Чукотского моря между Аляской и Россией, сталкиваются с новыми вызовами. Помимо сокращения их привычных мест обитания на морском льду, они всё чаще подвергаются воздействию патогенов.

Белый медведь
Фото: commons.wikimedia.org by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белый медведь

Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, показало, что за последние десятилетия чукотские белые медведи чаще сталкиваются с патогенами, чем раньше. Учёные проверили образцы крови и фекалий 232 медведей, собранные с 2008 по 2017 год, и сравнили их с данными 115 медведей, исследованных с 1987 по 1994 год. Результаты показали, что доля медведей, столкнувшихся с паразитами и бактериями, выросла в разы.

Например, случаи воздействия паразита Toxoplasma gondii увеличились в семь раз — с 2 до 14%. Число медведей с антителами против вируса собачьей чумы, а также бактерий, вызывающих бруцеллёз и туляремию, также значительно возросло. Учёные связывают это с изменениями в среде обитания и рационе медведей, которые всё чаще проводят лето на суше, где подвергаются воздействию мусора и людей.

Биолог дикой природы из Научного центра Геологической службы США на Аляске Карин Роде подчёркивает: "С потеплением патогены выживают в средах, где раньше не могли существовать".

Исследование также обнаружило, что рацион медведей — например, их предпочтение кольчатых нерп или других животных — влияет на риск заражения патогенами.

Однако перемещение патогенов угрожает не только белым медведям, но и всей пищевой цепочке. Ученые отмечают, что в последние годы наблюдались массовые смерти кольчатых нерп от неизвестных болезней, что только усиливает необходимость дальнейших исследований.

Энди Добсон, эколог из Принстонского университета, отметил, что результаты исследования важны, но требуют дополнительных данных, так как образцы были взяты из разных частей ареала популяции. Кроме того, необходимо изучить риски передачи патогенов от медведей к человеку, учитывая, что в некоторых районах их мясо употребляется в пищу.

Исследование подчёркивает, что изменения климата влияют на здоровье и экосистему Арктики гораздо сильнее, чем предполагалось ранее.

Уточнения

Бе́лый медве́дь или полярный медведь, северный медведь, ошку́й, о́шкуй, нанук, умка (лат. Ursus maritimus — дословно — «медведь морской»), — хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя. 

Патоге́н (греч. παθογένειαπάθος «страдание» + γενετική «порождающий») — любой микроорганизм (включая грибы, вирусы, бактерии, и проч.), а также особый белок — прион, способный вызывать патологическое состояние (болезнь) другого живого существа.

Токсопла́зма (лат. Toxoplasma) — монотипный род паразитических протистов. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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