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Учёные выявили связь между зрением и паранойей

2:22
Наука

Учёные Йельского университета обнаружили, что паранойя может быть связана с особенностями зрительного восприятия. В исследовании участникам предлагалось определить, преследует ли одна точка другую в серии видеозаданий. Люди с выраженной склонностью к параноидальному мышлению и телеологическому восприятию чаще утверждали, что видят погоню там, где её не было.

Препарат для лечения шизофрении
Фото: https://www.flickr.com/photos/dinfos_showcase/sets/72157650921376780/ by Airman 1st Class Devin N. Boyer is licensed under commons.wikimedia.org
Препарат для лечения шизофрении

Склонность к паранойе, как и телеологическое мышление, связана с ошибочным приписыванием намерений. Паранойя характеризуется негативным восприятием, тогда как телеологическое мышление чаще направлено на поиск позитивных смыслов. Оба этих типа мышления могут быть связаны с психозом и шизофренией.

Результаты исследования, опубликованного в журнале "Коммуникационная психология", позволяют предположить, что простые тесты на зрительное восприятие могут быть использованы для ранней диагностики таких заболеваний, как шизофрения.

По словам ведущего автора исследования, людей с параноидальными наклонностями отличала повышенная уверенность в наличии погонь. Они воспринимали социальные взаимодействия даже там, где их не было.

Например, в одном из экспериментов участники должны были определить, какая из точек преследует, а какая убегает. Люди с паранойей хуже справлялись с идентификацией "жертвы", в то время как те, кто был склонен к телеологическому мышлению, испытывали трудности с определением "преследователя".

Связь между зрительным восприятием и психозом заставила учёных задуматься о влиянии визуальных искажений на формирование психотических симптомов. Например, очень редко шизофрения встречается у людей с врождённой слепотой. Это может указывать на то, что зрительные процессы играют важную роль в развитии заболевания.

Исследование подчёркивает различие между параноидальным и телеологическим мышлением, что может быть полезным для диагностики и лечения. Кроме того, полученные данные могут стать основой для создания новых фармакологических методов лечения и оценки риска развития психоза. В будущем возможно создание зрительных тестов, позволяющих выявлять склонность к психическим расстройствам.

Уточнения

Телеоло́гия (от греч. τέλειος «заключительный, совершенный» + λόγος «учение») — онтологическое объяснение развития в мире с помощью конечных, целевых причин. Ставит перед собой задачу ответить на вопрос «зачем, с какой целью?».

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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