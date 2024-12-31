Тербий-161: новый шаг в лечении онкологических заболеваний

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Учёные Института реакторных материалов (ИРМ), входящего в Научный дивизион госкорпорации "Росатом", разработали технологию производства изотопа тербий-161, который обладает высоким терапевтическим потенциалом в лечении злокачественных опухолей. До этого в России его не производили.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рак

Тербий-161 используется в составе радиофармацевтических препаратов, обеспечивая терапевтический эффект благодаря эмиссии бета-частиц и электронов Оже. Это позволяет не только увеличить эффективность лечения, но и снизить лучевую нагрузку на здоровые ткани пациента. На основе этого изотопа планируется разработка нового поколения радиофармпрепаратов для лечения различных онкологических заболеваний.

Тестовую партию тербия-161 АО "В/О "Изотоп" направило на испытания в Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени А. М. Гранова (Санкт-Петербург). Центр специализируется на радиологии, разработке радиофармацевтических препаратов и исследованиях в области онкологии и ядерной медицины.

По словам Андрея Станжевского, доктора медицинских наук и заместителя директора центра, изотоп тербий-161 позволяет снизить количество вводимого препарата на 30-50% по сравнению с аналогами, что значительно уменьшает облучение интактных органов.

Евгений Селезнев, директор ИРМ, в беседе с порталом Наука.рф, подчеркнул важность разработки: "Наша цель — обеспечить российских пациентов современным и доступным лечением, используя передовые радиационные технологии". Также ведутся исследования других возможных применений тербия-161, учитывая его физико-химические свойства и спектр излучения.

ФГБУ "РНЦ РХТ имени А. М. Гранова" занимает ведущие позиции в России в области радиологии и ядерной медицины. Центр активно разрабатывает новые методы лечения, стремясь повысить их доступность для российских пациентов. АО "Институт реакторных материалов" с момента основания в 1966 году остаётся ключевым центром исследований для атомной промышленности и медицины.

АО "В/О "Изотоп" играет ключевую роль в продвижении продукции "Росатома" как в России, так и за рубежом.

На сегодняшний день "Росатом" является мировым лидером в производстве медицинских изотопов, позволяя ежегодно диагностировать и лечить более 2,5 миллионов пациентов по всему миру.

Уточнения

Те́рбий (химический символ — Tb, от лат. Terbium) — химический элемент 3-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы третьей группы, IIIB) шестого периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева с атомным номером 65.



Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — Госкорпорация «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.

