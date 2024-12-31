Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые раскрыли секрет: кофеин против алкогольной зависимости
Ленивый торт за 10 минут: готовим из пряников и сметаны
Башня ведьм и кривой дом: что скрывает Идштайн
Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда
Сигналы тревоги: чернеющие листья груши и как они предупреждают о проблемах
Как преобразить морковь по-корейски: будете готовить этот салат на каждый праздник
Выхлопная труба расскажет о двигателе: как быстро найти проблемы
5 вещей, которые можно сделать из старых упаковок
Российская пшеница возвращается в Казахстан

Тербий-161: новый шаг в лечении онкологических заболеваний

2:47
Наука

Учёные Института реакторных материалов (ИРМ), входящего в Научный дивизион госкорпорации "Росатом", разработали технологию производства изотопа тербий-161, который обладает высоким терапевтическим потенциалом в лечении злокачественных опухолей. До этого в России его не производили.

Рак
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рак

Тербий-161 используется в составе радиофармацевтических препаратов, обеспечивая терапевтический эффект благодаря эмиссии бета-частиц и электронов Оже. Это позволяет не только увеличить эффективность лечения, но и снизить лучевую нагрузку на здоровые ткани пациента. На основе этого изотопа планируется разработка нового поколения радиофармпрепаратов для лечения различных онкологических заболеваний.

Тестовую партию тербия-161 АО "В/О "Изотоп" направило на испытания в Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени А. М. Гранова (Санкт-Петербург). Центр специализируется на радиологии, разработке радиофармацевтических препаратов и исследованиях в области онкологии и ядерной медицины.

По словам Андрея Станжевского, доктора медицинских наук и заместителя директора центра, изотоп тербий-161 позволяет снизить количество вводимого препарата на 30-50% по сравнению с аналогами, что значительно уменьшает облучение интактных органов.

Евгений Селезнев, директор ИРМ, в беседе с порталом Наука.рф, подчеркнул важность разработки: "Наша цель — обеспечить российских пациентов современным и доступным лечением, используя передовые радиационные технологии". Также ведутся исследования других возможных применений тербия-161, учитывая его физико-химические свойства и спектр излучения.

ФГБУ "РНЦ РХТ имени А. М. Гранова" занимает ведущие позиции в России в области радиологии и ядерной медицины. Центр активно разрабатывает новые методы лечения, стремясь повысить их доступность для российских пациентов. АО "Институт реакторных материалов" с момента основания в 1966 году остаётся ключевым центром исследований для атомной промышленности и медицины.

АО "В/О "Изотоп" играет ключевую роль в продвижении продукции "Росатома" как в России, так и за рубежом.

На сегодняшний день "Росатом" является мировым лидером в производстве медицинских изотопов, позволяя ежегодно диагностировать и лечить более 2,5 миллионов пациентов по всему миру.

Уточнения

Те́рбий (химический символ — Tb, от лат. Terbium) — химический элемент 3-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы третьей группы, IIIB) шестого периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева с атомным номером 65.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — Госкорпорация «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Советы
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников? Аудио 
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
Наука и техника
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Последние материалы
Башня ведьм и кривой дом: что скрывает Идштайн
Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда
Сигналы тревоги: чернеющие листья груши и как они предупреждают о проблемах
Выхлопная труба расскажет о двигателе: как быстро найти проблемы
Как преобразить морковь по-корейски: будете готовить этот салат на каждый праздник
Российская пшеница возвращается в Казахстан
5 вещей, которые можно сделать из старых упаковок
Рассказываем, как вырастить домашний перец на подоконнике
Хаконэ Экидэн — эстафета, которая объединяет всех японцев в Новый год
Экспедиция в Амазонию: неожиданные открытия в мире фауны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.