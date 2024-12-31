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Новый взгляд на курение: 20 минут жизни за каждую сигарету

3:04
Наука

Новая оценка вреда курения, проведённая исследователями из Университетского колледжа Лондона, показала, что одна сигарета сокращает жизнь человека в среднем на 20 минут. Это означает, что выкуренная пачка из 20 сигарет может стоить человеку почти семи часов жизни.

Вред от курения
Фото: commons.wikimedia.org by Бродячая кошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вред от курения

Согласно данным исследования, курильщик, употребляющий по 10 сигарет в день, может предотвратить потерю целого дня жизни, если бросит курить всего за неделю. В течение года отказ от привычки способен спасти ему до 50 дней жизни.

Доцент Сара Джексон из исследовательской группы по алкоголю и табаку Университетского колледжа Лондона отмечает: "Люди знают, что курение вредно, но не всегда осознают масштаб этого вреда. Среднестатистический курильщик теряет до 10 лет жизни. Это 10 лет, которые можно было бы провести с близкими, наслаждаясь жизнью".

Курение остаётся одной из главных предотвратимых причин смертности и болезней. Каждый год в Великобритании около 80 000 человек умирают от связанных с курением заболеваний, а четверть всех случаев смерти от рака приходится на последствия употребления табака.

Исследования также показали, что риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта существенно снижается только при полном отказе от курения.

Новое исследование основывалось на данных таких масштабных долгосрочных проектов, как "Британское исследование врачей", начатое в 1951 году, и "Исследование миллиона женщин", стартовавшее в 1996 году.

Обновлённые данные показывают, что курение забирает ещё больше времени жизни, чем предполагалось ранее: для мужчин одна сигарета сокращает жизнь на 17 минут, а для женщин — на 22 минуты.

Джексон подчёркивает, что курение не только сокращает общую продолжительность жизни, но и уменьшает число здоровых лет.

"Курение ускоряет наступление болезней, лишая человека важных моментов в среднем возрасте. Здоровье 60-летнего курильщика сравнимо с состоянием 70-летнего некурящего", — говорит она.

Профессор Санджай Агравал из Королевского колледжа врачей добавляет, что "каждая сигарета стоит минут жизни, и этот ущерб накапливается, оказывая разрушительное влияние на людей, систему здравоохранения и экономику".

Он призывает курильщиков воспользоваться такими инструментами, как приложение NHS "Брось курить", для получения персонализированных рекомендаций и поддержки.

Авторы исследования подчёркивают, что нет безопасного уровня курения. Даже одна сигарета в день сохраняет значительный риск для здоровья. Они призывают курильщиков отказаться от вредной привычки как можно раньше, чтобы продлить свою жизнь и улучшить её качество.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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