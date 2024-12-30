Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздничный винегрет: добавляем один продукт — и вкус меняется до неузнаваемости
Электромобили подорожали: какие модели остались доступными
Путин поручил разработать патриотические туры для школьников
Витамин D: сколько нужно для здоровья и где кроется опасность
Почему россияне увеличили переводы на 71% перед Новым годом
Тропики у вас дома: как вырастить лимон из косточки
Терпение и любовь: как научить щенка туалетным привычкам
Спасение для суставов: простые советы, которые работают
Экзотические питомцы: риски, о которых вам не скажут

Изобретение нижегородцев: виброизоляторы для бесшумного транспорта

2:23
Наука

Учёные Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева в сотрудничестве с коллегами из Института проблем машиностроения РАН разработали виброизоляторы, способные значительно снизить шум городской инфраструктуры и техники. Эти устройства защищают здоровье людей, увеличивают срок службы оборудования и уменьшают износ электродвигателей и машин.

Трамвай в Кемерово
Фото: web.archive.org by trolleyfan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Трамвай в Кемерово

По словам разработчиков, виброизоляторы предотвращают резонанс в широком диапазоне частот от 1 до 1000 Гц. Они отличаются высокой нагрузочной способностью, экономичным энергопотреблением (17 Вт при токе 0,2 А, что почти в три раза меньше энергозатрат ноутбука) и эффективным гашением вибрации даже в неуправляемом режиме.

Заместитель директора института электроэнергетики НГТУ им. Р. Е. Алексеева Евгений Крюков в беседе с изданием Наука.рф отметил, что разработка особенно актуальна для строительной, транспортной, производственной и горнодобывающей отраслей. Кроме того, её можно использовать в городском транспорте для снижения шума. Это позволит улучшить условия труда, продлить срок службы оборудования и повысить точность работы техники.

Доцент кафедры электрооборудования и автоматики НГТУ Александр Плехов рассказал, что виброизоляторы основаны на магнитореологическом материале, свойства которого можно регулировать для минимизации вибрации и шума. Эта технология особенно полезна для защиты здоровья работников, например, операторов тракторов, которые часто страдают от заболеваний опорно-двигательного аппарата из-за постоянных вибраций.

На данный момент разработано шесть типов виброизоляторов, которые успешно протестированы на горячештамповочном прессе. Интерес к этим технологиям уже проявили представители транспортной, строительной и производственной отраслей.

Устройства были представлены на Х Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы электроэнергетики» в рамках программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Экономика и бизнес
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире Аудио 
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Недвижимость
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа Аудио 
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Российский шоу-бизнес
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка Аудио 
Популярное
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?

Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.

Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Последние материалы
Нарушения осанки: причины и способы их исправления
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии
Как сделать драники менее жирными: этот секрет вам точно понравится
Киото вводит ограничения для туристов
Малярийные комары могли способствовать вымиранию динозавров
У раковых клеток нашли "кнопку отмены": прорыв в лечении
Заметил монету под дверной ручкой? Не игнорируйте это — вот почему
Простой способ организовать холодильник перед праздником
Как оживить корейскую морковь: оригинальная закуска за 5 минут
Возлюбленный Ани Лорак трогательно признался в любви певице
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.