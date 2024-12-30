Изобретение нижегородцев: виброизоляторы для бесшумного транспорта

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева в сотрудничестве с коллегами из Института проблем машиностроения РАН разработали виброизоляторы, способные значительно снизить шум городской инфраструктуры и техники. Эти устройства защищают здоровье людей, увеличивают срок службы оборудования и уменьшают износ электродвигателей и машин.

Фото: web.archive.org by trolleyfan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Трамвай в Кемерово

По словам разработчиков, виброизоляторы предотвращают резонанс в широком диапазоне частот от 1 до 1000 Гц. Они отличаются высокой нагрузочной способностью, экономичным энергопотреблением (17 Вт при токе 0,2 А, что почти в три раза меньше энергозатрат ноутбука) и эффективным гашением вибрации даже в неуправляемом режиме.

Заместитель директора института электроэнергетики НГТУ им. Р. Е. Алексеева Евгений Крюков в беседе с изданием Наука.рф отметил, что разработка особенно актуальна для строительной, транспортной, производственной и горнодобывающей отраслей. Кроме того, её можно использовать в городском транспорте для снижения шума. Это позволит улучшить условия труда, продлить срок службы оборудования и повысить точность работы техники.

Доцент кафедры электрооборудования и автоматики НГТУ Александр Плехов рассказал, что виброизоляторы основаны на магнитореологическом материале, свойства которого можно регулировать для минимизации вибрации и шума. Эта технология особенно полезна для защиты здоровья работников, например, операторов тракторов, которые часто страдают от заболеваний опорно-двигательного аппарата из-за постоянных вибраций.

На данный момент разработано шесть типов виброизоляторов, которые успешно протестированы на горячештамповочном прессе. Интерес к этим технологиям уже проявили представители транспортной, строительной и производственной отраслей.

Устройства были представлены на Х Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы электроэнергетики» в рамках программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».