Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздничный винегрет: добавляем один продукт — и вкус меняется до неузнаваемости
Электромобили подорожали: какие модели остались доступными
Путин поручил разработать патриотические туры для школьников
Витамин D: сколько нужно для здоровья и где кроется опасность
Почему россияне увеличили переводы на 71% перед Новым годом
Тропики у вас дома: как вырастить лимон из косточки
Изобретение нижегородцев: виброизоляторы для бесшумного транспорта
Терпение и любовь: как научить щенка туалетным привычкам
Спасение для суставов: простые советы, которые работают

Малярийные комары могли способствовать вымиранию динозавров

2:57
Наука

Малярийные комары рода Anopheles появились около 179 миллионов лет назад, примерно в то же время, что и первые динозавры. Несмотря на массовые вымирания, включая катастрофу, уничтожившую динозавров, комары не только выжили, но и стали одной из самых адаптивных групп насекомых.

Динозавр
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Динозавр

Российские учёные считают, что секрет их живучести заключается в хромосомных инверсиях — мутациях, при которых участок хромосомы поворачивается на 180 градусов. Эти изменения помогают комарам справляться с экстремальными условиями: засухой, влажностью, жарой, морозами и новыми патогенами.

В отличие от динозавров и мамонтов, которые жили десятилетиями и достигали половозрелости в 14-15 лет, комары развиваются очень быстро. Полный жизненный цикл комара, от яйца до взрослой особи, занимает всего 7-10 дней, а значит, за год проходят сотни поколений. Каждое из них несёт новые мутации, увеличивая вероятность появления полезных изменений.

"Каждая вторая буква ДНК в геноме африканских малярийных комаров — мутантная. Для сравнения, в геноме человека подобные мутации встречаются в 100 раз реже", — объясняет профессор Томского государственного университета Игорь Шарахов.

Эти изменения позволяют комарам быстро адаптироваться к меняющимся условиям, включая инсектициды.

Некоторые исследователи предполагают, что малярийные комары могли косвенно способствовать вымиранию динозавров. В меловом периоде (145-66 млн лет назад) численность комаров резко увеличилась, а малярия, переносимая ими, оказалась слишком тяжёлым испытанием для иммунной системы динозавров. В отличие от современных млекопитающих, рептилий и птиц, у которых иммунитет приспособился к борьбе с болезнью, динозавры не смогли противостоять инфекции.

Эти насекомые успешно пережили последствия падения метеорита, уничтожившего динозавров, и расширили свои экологические ниши, начав питаться кровью млекопитающих и птиц. Сейчас известно около 500 видов малярийных комаров, из которых около 40 способны переносить возбудителей малярии человека.

Работы, опубликованные в журнале Current Opinion in Insect Science, показывают, что хромосомные инверсии играют ключевую роль в эволюции комаров. Эти мутации могут оставаться стабильными, если условия среды неизменны, или быстро возникать при резких изменениях. Инверсии приводят к различиям в вариантах генов, что позволяет комарам адаптироваться к сложным условиям, поддерживая их эволюционное преимущество.

Уточнения

Маляри́йные комары́ или ано́фелесы (лат. Anopheles, от др.-греч. ἀνωφελής — бесполезный, никчёмный, вредный) — род двукрылых насекомых, многие виды которого являются переносчиками паразитов человека — малярийных плазмодиев (около 10 видов), которые переносят одноимённое заболевание.

Мелово́й пери́од или мел, — последний период мезозойской эры.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Красота и стиль
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025 Аудио 
Популярное
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?

Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.

Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Последние материалы
Нарушения осанки: причины и способы их исправления
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии
Как сделать драники менее жирными: этот секрет вам точно понравится
Киото вводит ограничения для туристов
Малярийные комары могли способствовать вымиранию динозавров
У раковых клеток нашли "кнопку отмены": прорыв в лечении
Заметил монету под дверной ручкой? Не игнорируйте это — вот почему
Простой способ организовать холодильник перед праздником
Как оживить корейскую морковь: оригинальная закуска за 5 минут
Возлюбленный Ани Лорак трогательно признался в любви певице
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.