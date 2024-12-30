Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире

Этот год выдался невероятно насыщенным для науки. От загадок космоса до древних морских монстров — 2024 год подарил нам множество историй, которые будоражили умы. Вот несколько самых обсуждаемых событий.

Фото: Shutterstock by Сергей Красовский, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Открытия 2024 года

Вселенная оказалась загадочнее, чем мы думали

В начале года совместные наблюдения телескопов James Webb и Hubble подтвердили аномалию, которая ставит под сомнение наши знания о Вселенной. Оказалось, что Вселенная расширяется с разной скоростью в разных направлениях. Это явление, впервые замеченное в 2019 году, получило новое подтверждение в феврале 2024 года.

"После исключения ошибок измерений мы столкнулись с реальной и захватывающей возможностью: наше понимание Вселенной ошибочно", — заявил Адам Рисс, профессор физики и астрономии Университета Джонса Хопкинса.

"Пауки" на Марсе

В апреле Европейское космическое агентство зафиксировало странные черные отметины, похожие на пауков, в районе южного полюса Марса, возле образования "Город Инков". Эти необычные структуры, напоминающие скопления паучат с тонкими "лапками", оказались сезонным геологическим феноменом, вызванным таянием углекислотного льда. Позже ученым удалось воссоздать эти структуры на Земле.

Морское чудовище возрастом 200 миллионов лет

Также в апреле ученые обнаружили останки самого большого морского хищника, найденного на сегодняшний день. На пляже в Сомерсете (Великобритания) были найдены кости триасового хищника длиной 25 метров, что значительно превосходит предыдущего рекордсмена — шонизавра длиной 21 метр. Новый вид получил название Ichthyotitan severnensis, что означает "гигантская ящерица-рыба из Северна".

Вращение внутреннего ядра Земли замедляется

С 2014 года ученые заметили, что вращение внутреннего ядра Земли — твердой части, окруженной жидкой внешней оболочкой — замедляется. Это замедление может быть связано с взаимодействием ядра с внешней мантией и гравитационными силами. Пока трудно сказать, как это отразится на нашей жизни, но уже предполагается, что дни на Земле могут стать чуть длиннее.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.



Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

