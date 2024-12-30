Зря смеялись: прогнозы учёного из 1925 года начинают сбываться

В 1925 году профессор Арчибальд Монтгомери Лоу, инженер, физик и изобретатель, представил своё видение жизни в будущем. Его прогнозы вызвали восторг, удивление и порой насмешки, но многие из них оказались пророческими.
"День из жизни человека будущего" Лоу описывал с использованием передовых технологий, которые тогда казались фантастикой. Среди предсказаний — радиобудильники, личные радиопередатчики, завтраки под звуки новостей и телевизионные сюжеты. Он также предвидел появление эскалаторов, траволаторов и автоматических телефонов, которые всегда набирают правильный номер.
Лоу утверждал, что домашние колонки и телевизоры заменят газеты, предоставляя новости и развлечения по запросу. Также он предвидел использование скрытых камер и прослушивающих устройств для поимки преступников, что сегодня активно применяется в правоохранительных органах.
Он также писал о глобальном доступе к вещанию и использовании ветра и приливов для выработки энергии. Сегодня инвестиции в возобновляемые источники энергии — солнечные и ветровые электростанции — подтверждают дальновидность Лоу.
Не все идеи Лоу оказались столь точными. Например, он предполагал, что улицы будут освещаться травами, а кавалерия будет заменена водяными струями под электрическим зарядом. Также он представлял себе ментальную коммуникацию с помощью электрических импульсов — пока эти идеи остаются за гранью реальности.
"Удивительно, как один человек мог столь точно предвидеть изменения, которые принесёт технология. Это заставляет задуматься, как сегодняшние инновации повлияют на жизнь наших потомков", — отметила специалист по исследованиям сервиса Findmypast Джен Болдуин.
Некоторые предсказания Лоу остались забавными курьёзами, но многие из них действительно стали основой современной реальности.
Прогно́з (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления.
Арчибальд Монтгомери Лоу (англ. Archibald Montgomery Low; 17 октября 1888 – 13 сентября 1956) — английский инженер-консультант, исследователь в области физики и изобретатель.
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