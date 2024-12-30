Зря смеялись: прогнозы учёного из 1925 года начинают сбываться

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1925 году профессор Арчибальд Монтгомери Лоу, инженер, физик и изобретатель, представил своё видение жизни в будущем. Его прогнозы вызвали восторг, удивление и порой насмешки, но многие из них оказались пророческими.

Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Врач за работой

"День из жизни человека будущего" Лоу описывал с использованием передовых технологий, которые тогда казались фантастикой. Среди предсказаний — радиобудильники, личные радиопередатчики, завтраки под звуки новостей и телевизионные сюжеты. Он также предвидел появление эскалаторов, траволаторов и автоматических телефонов, которые всегда набирают правильный номер.

Предсказания, которые стали реальностью

Лоу утверждал, что домашние колонки и телевизоры заменят газеты, предоставляя новости и развлечения по запросу. Также он предвидел использование скрытых камер и прослушивающих устройств для поимки преступников, что сегодня активно применяется в правоохранительных органах.

Он также писал о глобальном доступе к вещанию и использовании ветра и приливов для выработки энергии. Сегодня инвестиции в возобновляемые источники энергии — солнечные и ветровые электростанции — подтверждают дальновидность Лоу.

Необычные фантазии

Не все идеи Лоу оказались столь точными. Например, он предполагал, что улицы будут освещаться травами, а кавалерия будет заменена водяными струями под электрическим зарядом. Также он представлял себе ментальную коммуникацию с помощью электрических импульсов — пока эти идеи остаются за гранью реальности.

Уроки из прошлого

"Удивительно, как один человек мог столь точно предвидеть изменения, которые принесёт технология. Это заставляет задуматься, как сегодняшние инновации повлияют на жизнь наших потомков", — отметила специалист по исследованиям сервиса Findmypast Джен Болдуин.

Некоторые предсказания Лоу остались забавными курьёзами, но многие из них действительно стали основой современной реальности.

Уточнения

Прогно́з (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления.



Арчибальд Монтгомери Лоу (англ. Archibald Montgomery Low; 17 октября 1888 – 13 сентября 1956) — английский инженер-консультант, исследователь в области физики и изобретатель.

