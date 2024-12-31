Как звёзды на небе стали олицетворением богини древнего Египта

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Национальное космическое агентство США представило новое исследование, которое стало настоящим открытием: на ночном небе можно увидеть силуэт древнеегипетской богини неба, Нут. Этот феномен проявляется в виде яркой полосы Млечного Пути, которая олицетворяет эту богиню, о которой в древности говорили, что она охватывает всю землю и небо.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирамида

Исследование, проведенное группой астрономов, показало, что яркость и форма Млечного Пути в определенные моменты могут напоминать описания Нут из древнеегипетских текстов. Научные наблюдения подтверждают, что эта звёздная структура не только обладает выдающейся красотой, но и служит своего рода символом, который может быть воспринят как напоминание о древних верованиях.

Астрономы отметили, что в определенные дни года Млечный Путь выглядит особенно ярко и яркие звезды как бы образуют "телесную" форму богини. Это может вдохновить новые интерпретации древнеегипетской мифологии и её связь с астрономией. "Считается, что Нут защищала людей от зла, а её тело символизировало всеобъемлющую природу космоса", — говорит один из авторов исследования.

Эти открытия помогают связать древние мифы и современную науку, открывая новые горизонты для понимания того, как люди в прошлом использовали наблюдения за звездами для объяснения своего мира. Важно отметить, что такие исследования подчеркивают не только связь между наукой и культурой, но и то, как наши предки пытались осмыслить вселенную.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

