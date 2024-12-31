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Загадочная цивилизация: подводный храм найден на дне Индийского океана

1:49
Наука

На дне Индийского океана была обнаружена затопленная цивилизация, которая могла бы стать основой для сюжета новой части "Индианы Джонса". Эта находка подтверждает существование уникальной культуры, которая, по предварительным оценкам, существовала более 8000 лет назад.

Атлантида
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Атлантида

Исследование проводилось на побережье острова Суматра, где команда археологов случайно наткнулась на подводный храм, окружённый сложной системой водных путей и конструкций.

Структуры, которые были найдены, поразили ученых своей архитектурной сложностью и размерами. Некоторые из обнаруженных элементов указывают на высокий уровень развития местной цивилизации, что делает её одним из старейших известных обществ в регионе.

Одним из наиболее впечатляющих аспектов находки является то, что храм сохранился практически в идеальном состоянии. Археологи отмечают, что некоторые стены все еще содержат фрагменты оригинальных росписей, которые могут рассказать о жизни и культуре древних обитателей.

"Это открытие поможет понять, как развивались морские торговые пути и какие культурные обмены происходили в этом регионе", — делится один из исследователей.

Несмотря на все достижения, исследователи предупреждают, что затопленная цивилизация может пострадать от климатических изменений. Подводный храм подвержен разрушению из-за повышения уровня моря и эрозии, поэтому необходимо принять меры по его защите.

Это открытие открывает новые горизонты для изучения и помогает глубже понять историю человечества, предоставляя уникальные доказательства существования сложных обществ задолго до появления известных цивилизаций.

Уточнения

Храм (от праслав. *chormъ > ст.‑слав. храмъ; ед. ч. рус. хоро́м ранее — «крыша, навес», позднее — «дом, жилое помещение», мн. ч. хоро́мы) — культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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