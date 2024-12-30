PlayStation 4 за копейки: дешёвая консоль удивила покупателя

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Обычно покупка поддержанных консолей напоминает игру в лотерею. Никогда не знаешь, что тебя ждёт: исправное устройство или груда запчастей. Однако удача иногда улыбается тем, кто рискует. Так произошло с одним пользователем Reddit, чья история о покупке PS4 за копейки вызвала настоящий фурор в сети.

Фото: commons.wikimedia.org by Mtsan43558918, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ PlayStation 4 Slim video game console

Необычная находка на блошином рынке

На одном из блошиных рынков молодой человек наткнулся на предложение, от которого сложно было отказаться: PlayStation 4 всего за 5 долларов (примерно 500 рублей). Скепсис был оправдан — цена слишком низкая, чтобы консоль могла быть исправной. Однако любопытство взяло верх, и он решил рискнуть. Продавец оказался щедрее, чем ожидалось, и снизил цену ещё больше — до 3,99 доллара (около 400 рублей).

Сомнения и азарт

Взяв консоль домой, покупатель гадал, что же с ней не так. Возможно, она была повреждена или не имела необходимых деталей. Но, подключив её к телевизору, он был ошеломлён: устройство включилось и оказалось полностью рабочим! Более того, внешний вид говорил о том, что консоль использовали совсем мало.

Невероятная находка внутри

На этом сюрпризы не закончились. Осматривая внутреннюю память устройства, молодой человек обнаружил установленную игру — знаменитый Spider-Man 2018 года. Этот хит, признанный одним из лучших для PS4, стал неожиданным бонусом, который превратил покупку в настоящий джекпот.

Как избежать разочарований при покупке б/у консолей?

Если вы тоже хотите попытать удачу в поисках таких находок, вот несколько советов:

Оцените внешний вид. Убедитесь, что на корпусе нет серьёзных повреждений. Почистите консоль. Перед использованием обязательно удалите пыль, иногда внутри находят даже насекомых. Проверьте работоспособность. Подключите устройство к телевизору и убедитесь, что оно включается. Изучите происхождение. Проверьте, чтобы консоль не имела следов взлома или утери деталей.

Эта история показывает, что иногда на блошиных рынках можно найти настоящие сокровища.

Уточнения

PlayStation 4 (яп. プレイステーション4 Пурэйсутэ:сён Фо:, официальное сокр. PS4) — игровая приставка восьмого поколения, выпускаемая японской компанией Sony.



Блоши́ный ры́нок (нем. Flohmarkt, фр. Marché aux puces, англ. Flea market, Car boot sale, Swap meet, фин. Kirpputori) (разг. барахо́лка, балка, толкучий рынок, толкучка) — место, где люди продают и покупают старые, бывшие в употреблении или просто не пригодившиеся вещи.

