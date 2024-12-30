PlayStation 4 за копейки: дешёвая консоль удивила покупателя

Обычно покупка поддержанных консолей напоминает игру в лотерею. Никогда не знаешь, что тебя ждёт: исправное устройство или груда запчастей. Однако удача иногда улыбается тем, кто рискует. Так произошло с одним пользователем Reddit, чья история о покупке PS4 за копейки вызвала настоящий фурор в сети.
На одном из блошиных рынков молодой человек наткнулся на предложение, от которого сложно было отказаться: PlayStation 4 всего за 5 долларов (примерно 500 рублей). Скепсис был оправдан — цена слишком низкая, чтобы консоль могла быть исправной. Однако любопытство взяло верх, и он решил рискнуть. Продавец оказался щедрее, чем ожидалось, и снизил цену ещё больше — до 3,99 доллара (около 400 рублей).
Взяв консоль домой, покупатель гадал, что же с ней не так. Возможно, она была повреждена или не имела необходимых деталей. Но, подключив её к телевизору, он был ошеломлён: устройство включилось и оказалось полностью рабочим! Более того, внешний вид говорил о том, что консоль использовали совсем мало.
На этом сюрпризы не закончились. Осматривая внутреннюю память устройства, молодой человек обнаружил установленную игру — знаменитый Spider-Man 2018 года. Этот хит, признанный одним из лучших для PS4, стал неожиданным бонусом, который превратил покупку в настоящий джекпот.
Если вы тоже хотите попытать удачу в поисках таких находок, вот несколько советов:
Эта история показывает, что иногда на блошиных рынках можно найти настоящие сокровища.
PlayStation 4 (яп. プレイステーション4 Пурэйсутэ:сён Фо:, официальное сокр. PS4) — игровая приставка восьмого поколения, выпускаемая японской компанией Sony.
Блоши́ный ры́нок (нем. Flohmarkt, фр. Marché aux puces, англ. Flea market, Car boot sale, Swap meet, фин. Kirpputori) (разг. барахо́лка, балка, толкучий рынок, толкучка) — место, где люди продают и покупают старые, бывшие в употреблении или просто не пригодившиеся вещи.
Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.