Снег покроет всю Болгарию: страна встретит редкий метеоэффект

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

2024 год станет особенным не только для Балкан и Европы, но, возможно, и для всего мира. Уходящий год запомнится как самый тёплый в истории, считает климатолог Георги Рачев. Европейская комиссия "Коперник" сообщила, что средняя температура может превысить уровень доиндустриальной эпохи на 1,5°C.

Фото: Freepik by wirestock Зима

Тёплая зима и антициклон

Рачев отметил, что в последние дни декабря доминирует антициклон с высоким атмосферным давлением.

"Прошедшие снегопады и дожди завершились. Впереди солнечная неделя с минимальными температурами от -4 до +5°C утром и плюсовыми днём", — подчеркнул эксперт.

Потепление уже началось в субботу, а пик ожидается в воскресенье и понедельник. На Новый год дневная температура поднимется до 8-10°C.

Эффекты декабрьских снегопадов

По словам Рачева, недавние снегопады и дожди были весьма обильными.

"За пять дней выпало более 100 литров на квадратный метр. Если этот снег растает, вода станет важным ресурсом для водоёмов весной. Однако это может создать трудности для водителей", — отметил он.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.



Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

