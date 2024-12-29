Apple больше не сможет продавать старые iPhone в ЕС из-за зарядки

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В Европе начинается новая эра для электронных устройств: с 28 декабря 2024 года в странах Европейского Союза вступает в силу обязательное требование использовать только единый разъем для зарядки — USB-C.

Фото: Pixabay by JessBaileyDesign is licensed under СС0 Iphone

Это решение касается большинства повседневных гаджетов, включая мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, портативные колонки, клавиатуры, мыши и навигационные устройства.

Какие устройства подпадают под изменения

Все новые устройства с мощностью до 100 Вт, которые заряжаются через провод, должны быть оснащены USB-C. Это значит, что производители обязаны встраивать данный разъем во все новые модели, продаваемые в странах ЕС. К числу таких устройств относятся:

мобильные телефоны, планшеты, цифровые фотоаппараты;

наушники (включая накладные и вставные);

портативные игровые консоли и колонки;

электронные книги, клавиатуры, мыши и навигационные системы.

Для ноутбуков переход на единый стандарт зарядки будет обязательным с апреля 2026 года.

Быстрая зарядка для всех

Новое правило предполагает, что устройства, поддерживающие быструю зарядку, будут заряжаться одинаково быстро при использовании совместимых зарядных устройств. Это сделает процесс зарядки универсальным и удобным для пользователей.

Экономия и экологическая польза

Решение о введении стандарта USB-C было принято ещё в 2022 году. Его главная цель — защита экологии и экономия средств потребителей. Европейский парламент подчёркивает: единый стандарт сократит количество ненужных зарядных устройств, которые становятся электронным мусором. Сегодня в ЕС ежегодно образуется около 11 тысяч тонн отходов из старых зарядок. Благодаря новым правилам эти цифры снизятся, а покупатели смогут экономить до 250 миллионов евро в год, продолжая использовать существующие зарядные устройства.

Среди крупных производителей смартфонов это изменение больше всего затрагивает Apple. Ранее iPhone использовал разъём Lightning, но теперь компании пришлось адаптироваться к требованиям ЕС.

Уточнения

(ЗУ; разг зарядка, адаптер) — электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей энергией внешнего источника; как правило, — от сети переменного тока.



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