Какой объект во Вселенной считается самым округлым

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

В бескрайних просторах Вселенной существует нечто, что считается самым округлым объектом. Ученые из разных уголков мира, проводя наблюдения, обнаружили, что черные дыры и звезды имеют свои особенности формы, но особое внимание привлек один объект — космический метеорит. Его форма почти идеальна, что ставит его на первое место в этом списке.

Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Уникальные характеристики

Этот объект, названный HD 189733b, является экзопланетой, расположенной на расстоянии около 63 световых лет от Земли. Его форма настолько близка к идеальному шару, что астрономы долго обсуждали, можно ли считать его самым округлым объектом.

Однако дело не только в форме. Важна и его поверхность: облака и атмосфера создают неповторимый рельеф, который добавляет ему уникальности.

Черные дыры и их форма

В то время как экзопланеты стремятся к идеальной форме, черные дыры имеют свои особенности. Они не могут быть описаны как идеально круглые из-за гравитационных эффектов и искажений пространства-времени. Но, несмотря на это, их форма также притягательна для исследователей, которые пытаются разгадать тайны Вселенной.

Окончательное слово

Можно ли утверждать, что HD 189733b — самый округлый объект? Это зависит от того, как мы определяем "округлость". Несмотря на споры, это открытие обогатило наши знания о космосе и его удивительных объектах.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

