Древние тайны Луны: какой секрет скрывается за 150 миллионами лет

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные исследования Луны продолжают удивлять своими результатами. Недавние открытия касаются периода, о котором долгое время не было точной информации — около 150 миллионов лет. Этот временной разрыв в оценках возраста Луны привел астрономов к необходимости пересмотреть свои взгляды на её формирование.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Загадочное событие плавления

Учёные предполагают, что событие плавления, произошедшее на Луне, могло повлиять на распределение её пород. Эти изменения также объясняют, почему возраст образцов, собранных во время миссий "Аполлон", не совпадает с возрастом, полученным из других источников.

Ключевой момент заключается в том, что, согласно новым данным, некоторые породы могли образоваться в результате масштабного плавления, что повлияло на точность оценок возраста.

"Мы увидели, что некоторые образцы стали более молодыми, чем ожидали, что создало неопределенность в датировке", — отмечают исследователи.

Технические прорывы в исследовании Луны

Использование современных технологий и методов анализа, таких как массовая спектрометрия, позволяет более точно определять химический состав и возраст лунных образцов. Эти прорывы открывают новые горизонты для изучения нашей Луны и её истории.

Эти находки подчеркивают важность дальнейших исследований Луны, поскольку они могут пролить свет на не только её возраст, но и на процессы, происходившие на ней в течение миллиардов лет. Вопрос о возрасте Луны остается открытым, и новые данные позволяют надеяться на более точные результаты.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

