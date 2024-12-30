Загадка за пределами Нептуна: вскоре мы узнаем правду о девятой планете

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

В мире астрономии постоянные поиски новых объектов вызывают особое волнение. Одним из самых интригующих вопросов остается: существует ли Планета Девять? Эта гипотетическая планета, расположенная на краю нашей солнечной системы, на протяжении многих лет является предметом обсуждений и спекуляций среди ученых.

Фото: Openverse by ESA/Hubble, M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 55 Рака е

Что такое Планета Девять

Планета Девять, согласно расчетам, могла бы быть большой, примерно в 5-10 раз больше Земли и находиться на расстоянии 20 раз превышающем расстояние до Нептуна. Основные доказательства её существования строятся на наблюдениях за орбитами удалённых объектов в поясе Койпера. Их странные траектории не могут быть объяснены только влиянием известных планет.

Почему учёные уверены в её существовании

Недавние исследования и расчёты указывают на то, что, если Планета Девять существует, она должна быть обнаружена в ближайшие годы. Технологический прогресс в астрономии, а также использование новых мощных телескопов позволяют исследовать даже самые отдаленные уголки космоса. Это создаёт надежду на то, что Планета Девять станет не просто гипотезой, а реальным открытием.

Научное сообщество уверено, что недалеко от нас скрывается новая загадка. Открытие Планеты Девять могло бы изменить наше представление о солнечной системе и её структуре. Однако остаётся вопрос: когда мы наконец увидим её на небе?

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

