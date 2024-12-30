Эти планеты могут скрывать жизнь: как мы ищем инопланетян в Млечном Пути

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Задумывались ли вы когда-нибудь, одни ли мы во вселенной? Ответ на этот вопрос, скорее всего, отрицательный. Учитывая безграничность космоса и физические законы, позволившие жизни возникнуть хотя бы на одной планете — на Земле, можно с уверенностью утверждать, что жизнь где-то еще существует. Но, несмотря на множество попыток, мы до сих пор не нашли никаких доказательств.

Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поверхность Нептуна

С возможностью существования инопланетной жизни люди начали знакомиться еще с древних времен. Однако серьезные поиски начались лишь в прошлом веке. В 1959 году физики Джузеппе Кокони и Филипп Моррисон предложили подход, который позволил использовать радиотелескопы для межзвездной связи.

В следующем году астроном Франк Дрейк инициировал первый проект по поиску внеземной жизни, известный как "Проект Озма", который осуществлялся в Национальной радиоастрономической обсерватории в Западной Вирджинии.

В рамках подготовки к встрече по этому проекту он разработал знаменитое уравнение Дрейка, которое помогает оценить количество возможных цивилизаций, способных к коммуникации.

Уравнение выглядит следующим образом:

NC = астрофизическая эволюция x биологическая эволюция x культурная эволюция x технологическая эволюция x продолжительность жизни технологической цивилизации.

Каждый этап эволюции зависит от предыдущего. Для нас этот процесс длился почти 4,5 миллиарда лет.

Однако исследования по "разгадке" уравнения Дрейка сталкиваются с недостатком данных о вероятности каждого этапа. В то же время современные технологии наблюдения позволяют значительно улучшить оценки астрофизической эволюции.

В галактике было обнаружено более 5700 экзопланет, и многие из них находятся в так называемой "зоне обитания", где может существовать вода в жидком состоянии. Если распространить эти данные на всю Млечный Путь, количество похожих на Землю планет может достигать трех миллиардов.

Исходя из этого, уравнение можно упростить:

Nc ≈ αNE,

где α — доля планет, на которых достигнуты эволюционные рубежи, связанные с жизнью, интеллектом и технологией. Предположим, что шансы на достижение этих рубежей составляют один к ста. В таком случае α = 0.01x0.01x0.01 = 0.000001. Это значит, что вероятность возникновения цивилизации, способной к межзвездной радиосвязи, составляет "один на миллион".

На данный момент наши поиски жизни вне Земли сосредоточены на поиске биосигнатур в атмосферах экзопланет и более тщательном исследовании жизни в нашей солнечной системе. Эти исследования могут быть завершены в течение жизни человека.

Мы запускаем роботизированные исследовательские миссии для поиска жизни на Марсе и океанах лунах гигантских планет. Также планируется запуск новых космических телескопов, таких как "Обсерватория обитаемых миров", которые смогут спектрально исследовать потенциально обитаемые планеты на предмет признаков жизни.

С учетом таких, казалось бы, маловероятных шансов, возникает вопрос, зачем продолжать поиски?

"Вероятность успеха трудно оценить, но если мы не будем искать, шанс на успех равен нулю", — ответ Кокони и Моррисона.

Если хотя бы одна из поисковых миссий даст положительный результат, это станет доказательством, что вселенная полна жизни. Если же все результаты будут отрицательными, это будет свидетельствовать о том, что мы — счастливчики, населяющие уникальный оазис в галактической пустыне.

Если ученые смогут подтвердить это, возможно, мы будем бережнее относиться к нашему миру и друг другу.

Уточнения

Инопланетя́нин прише́лец (с других планет, из космоса), «чужо́й» (англ. alien) — гипотетическое разумное существо внеземного происхождения, персонаж массовой культуры, в том числе художественных произведений, уфологии, конспирологии (в частности, о вторжении инопланетян) и некоторых новых религиозных движений.

