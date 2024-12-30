Как тектоника плит могла запустить эволюцию жизни на Земле

3:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Загадка, способная изменить наше представление о жизни на Земле, может заключаться в тектонике плит. Этот процесс, отвечающий за движение огромных кусочков земной коры, может оказаться более древним, чем считалось ранее, и играть ключевую роль в существовании жизни на нашей планете.

Фото: unsplash.com by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета

Тектоника плит и жизнь на Земле

Земная поверхность полна движений: горы поднимаются, континенты сливаются и распадаются, а землетрясения потрясают почву. Все эти явления происходят благодаря тектонике плит — движению массивных участков коры. Научные исследования показывают, что именно тектоника плит могла способствовать возникновению жизни.

Земля — единственная известная планета с этим процессом и с наличием жизни. Специалисты предполагают, что тектоника могла вносить углерод из атмосферы в мантию, тем самым стабилизируя климат и доставляя на поверхность полезные минералы.

Однако вопрос о том, когда и как началась тектоника плит, остается открытым. Некоторые учёные полагают, что она могла стартовать всего 700 миллионов лет назад, когда на Земле уже существовали простейшие многоклеточные организмы. Другие считают, что процесс мог начаться значительно раньше, возможно, сразу после образования планеты.

Поиск доказательств

Ни одна другая планета в Солнечной системе не обладает такой же динамичной тектоникой, как Земля. На других планетах имеется лишь однообразная оболочка коры, называемая "стагнирующей корой". Это затрудняет поиск свидетельств существования тектоники плит в прошлом Земли.

Доказательства тектоники плит становятся все более доступными благодаря современным методам исследования. Однако старейшие известные образцы океанической коры, которые могли бы указать на начало этого процесса, датируются лишь 340 миллионами лет назад. Это слишком поздно, чтобы прояснить, когда же на самом деле началась тектоника плит.

Значение для жизни на Земле

Ученые сходятся во мнении, что тектоника плит сыграла важную роль в эволюции жизни. Она может ускорять эволюционные процессы, создавая новые условия для обитания организмов. Кроме того, тектоника могла способствовать восстановлению жизни после массовых вымираний, позволяя углероду в атмосфере перерабатываться и попадать обратно в океаны.

Тайна планетарной активности

Интересно, что тектоника плит, возможно, была связана с образованием Луны. Удар планеты размером с Марс, который произошел вскоре после образования Земли, мог создать условия для возникновения тектонической активности.

Вопрос о существовании тектоники плит на других планетах также остаётся открытым. В недавних исследованиях были предложены варианты, позволяющие предположить, что некоторые экзопланеты могут обладать подобными процессами.

Уточнения

Текто́ника син. Геотектоника (от греч. τεκτονικός, строительное искусство) — общая часть геотектоники, изучающая геологические процессы, которые контролируют структуру и свойства тектоносферы Земли и других планет, а также историю движений, изменяющих эту структуру.

