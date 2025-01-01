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Ксения Собчак раскритиковала ажиотаж вокруг поддельных Birkins

0:48
Наука

Ксения Собчак высмеяла спрос на подделки известных брендов.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак обратила внимание на множество видео с продукцией Walmart Birkins. Она выяснила, что ажиотаж связан с тем, что сеть доступных товаров презентовала свою поддельную Биркин.

"Выглядит это всё глупо, но пользователи готовы выстраиваться в очереди ради китайских фейков", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ксения не понимает, для чего нужно покупать поддельные вещи. Она считает, что рынок заполнен хорошими недорогими вещами. Собчак подозревает, что палёные "Биркины" не отличаются достойным качеством. 

Ранее Ксения Собчак раскритиковала Катю Годон за призыв копировать иностранные бренды.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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