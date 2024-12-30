Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В каком возрасте у собак наступает старость?
Польза или вред: стоит ли ходить в солярий зимой
Главные бьюти-тренды 2025 года: инновации и забота о себе
Как утренняя пробежка может стать причиной неожиданных проблем
Выбор сорта редиса для вашего огорода: актуальные предложения 2025 года
Тёмные эмпаты: заботливые снаружи, опасные внутри
Приднестровье оставило без газа госучреждения Молдавии
Секреты пышного цветения гипсофилы в саду
Почему сантехники хвалят двухвентильные смесители: правда и мифы

Необычная находка: как самая дорогая окаменелость меняет наши представления о динозаврах

Наука

Новая окаменелость стегозавра по имени Апекс привлекла внимание благодаря своей невероятной стоимости — 44,6 миллиона долларов. Эта находка, ставшая самой дорогой окаменелостью, когда-либо проданной на аукционе, была представлена в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Апекс будет выставлен в музее в течение следующих четырех лет, и уже сейчас он привлекает множество любителей науки.

Стегозавр
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Стегозавр

На открытии окаменелости собралось множество зрителей. Музей подготовил интригующее представление, заявив, что это будет "конкуренция легендарным любимцам публики", таким как Сью — знаменитый экземпляр тираннозавра рекса.

В ожидании открытия занавеса школьники начали обратный отсчет, и зрители с замиранием сердца увидели Апекс — одну из самых полных окаменелостей стегозавра, когда-либо найденных.

Апекс, которому около 150 миллионов лет, имеет размеры 3,5 метра в высоту и 8,2 метра в длину. Примерно 80% его скелета удалось сохранить, что делает его уникальным образцом для исследования.

"Эти кости представляют все основные части скелета, и это очень важно для понимания строения этого животного", — отметил куратор палеонтологии в музее, Роджер Бенсон.

Одним из главных вопросов, которые остаются без ответа, является функция массивных спинных пластин стегозавра. Использовались ли они для терморегуляции или защиты?

"Сохраненные скелеты могут дать больше подсказок о функционале", — объясняет палеонтолог из Лондона, Пол Барретт.

Исследователи надеются, что полнота окаменелости позволит создать виртуальные модели для изучения движений стегозавров и выявления особенностей их поведения в разные периоды жизни.

Кроме того, большой размер Апекса свидетельствует о том, что он дожил до взрослого возраста, что встречается редко среди динозавров.

"Динозавры жили быстро и умирали молодыми", — добавляет Барретт, указывая на нехватку полностью взрослых особей в исследовании этих животных.

Бенсон и Барретт описывают два метода определения возраста окаменелости. Во-первых, у позвоночных животных, таких как стегозавры, после рождения некоторые кости срастаются.

"У Apex все позвонки срослись, и это явный признак зрелости", — говорит Бенсон.

Во-вторых, как у деревьев, рост костей может указывать на возраст и периоды активного роста, что помогает понять метаболизм и продолжительность жизни стегозавра.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Российский шоу-бизнес
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка Аудио 
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Недвижимость
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию Аудио 
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Наука и техника
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Последние материалы
Выбор сорта редиса для вашего огорода: актуальные предложения 2025 года
Тёмные эмпаты: заботливые снаружи, опасные внутри
Приднестровье оставило без газа госучреждения Молдавии
Секреты пышного цветения гипсофилы в саду
Почему сантехники хвалят двухвентильные смесители: правда и мифы
Древние тайны Луны: какой секрет скрывается за 150 миллионами лет
Лучше не лениться и готовить самим: почему магазинные салаты могут быть опасны для здоровья
Неожиданный фаворит среди стиральных порошков! Доступное и мощное решение
Немецкая компания Lilium вовремя находит новых инвесторов в индустрии воздушного такси
Авиакомпания Utair снова в центре скандала из-за задержек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.