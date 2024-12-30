Необычная находка: как самая дорогая окаменелость меняет наши представления о динозаврах

Новая окаменелость стегозавра по имени Апекс привлекла внимание благодаря своей невероятной стоимости — 44,6 миллиона долларов. Эта находка, ставшая самой дорогой окаменелостью, когда-либо проданной на аукционе, была представлена в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Апекс будет выставлен в музее в течение следующих четырех лет, и уже сейчас он привлекает множество любителей науки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Стегозавр

На открытии окаменелости собралось множество зрителей. Музей подготовил интригующее представление, заявив, что это будет "конкуренция легендарным любимцам публики", таким как Сью — знаменитый экземпляр тираннозавра рекса.

В ожидании открытия занавеса школьники начали обратный отсчет, и зрители с замиранием сердца увидели Апекс — одну из самых полных окаменелостей стегозавра, когда-либо найденных.

Апекс, которому около 150 миллионов лет, имеет размеры 3,5 метра в высоту и 8,2 метра в длину. Примерно 80% его скелета удалось сохранить, что делает его уникальным образцом для исследования.

"Эти кости представляют все основные части скелета, и это очень важно для понимания строения этого животного", — отметил куратор палеонтологии в музее, Роджер Бенсон.

Одним из главных вопросов, которые остаются без ответа, является функция массивных спинных пластин стегозавра. Использовались ли они для терморегуляции или защиты?

"Сохраненные скелеты могут дать больше подсказок о функционале", — объясняет палеонтолог из Лондона, Пол Барретт.

Исследователи надеются, что полнота окаменелости позволит создать виртуальные модели для изучения движений стегозавров и выявления особенностей их поведения в разные периоды жизни.

Кроме того, большой размер Апекса свидетельствует о том, что он дожил до взрослого возраста, что встречается редко среди динозавров.

"Динозавры жили быстро и умирали молодыми", — добавляет Барретт, указывая на нехватку полностью взрослых особей в исследовании этих животных.

Бенсон и Барретт описывают два метода определения возраста окаменелости. Во-первых, у позвоночных животных, таких как стегозавры, после рождения некоторые кости срастаются.

"У Apex все позвонки срослись, и это явный признак зрелости", — говорит Бенсон.

Во-вторых, как у деревьев, рост костей может указывать на возраст и периоды активного роста, что помогает понять метаболизм и продолжительность жизни стегозавра.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

