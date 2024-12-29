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Как взрыв нейтронной звезды заставил нашу планету зазвенеть

3:16
Наука

Двадцать лет назад произошло удивительное событие, которое едва не изменило нашу планету. Крошечная нейтронная звезда, известная как SGR 1806-20, находясь на расстоянии около 50 000 световых лет, выпустила мощную вспышку, заставившую Землю "зазвенеть", как колокол.

Планета Земля
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Планета Земля

Энергия этого взрыва была настолько велика, что она физически воздействовала на магнитное поле нашей планеты и ионизировала верхние слои атмосферы.

Что такое магнетар

Магнетар — это редкий тип нейтронной звезды с невероятно мощным магнитным полем, в миллиарды раз превышающим магнитное поле Земли. Эти звёзды образуются из массивных звёзд, которые коллапсируют и взрываются.

Сжатие ядра приводит к образованию нейтронов, что делает такие объекты удивительно плотными. Например, один кубический сантиметр вещества из нейтронной звезды может весить 100 миллионов тонн!

Тем не менее, магнетары могут быть ещё более мощными, и их магнитные поля могут достигать квадриллионов раз превышающих земное. В такие моменты они могут произвести настоящие катастрофы в космосе.

Взрыв и его последствия

Когда SGR 1806-20 выпустила свою сверхвспышку, это событие можно было сравнить с землетрясением магнитудой 32 — невероятная сила, в 32 секстиллиона раз превышающая самое мощное землетрясение на Земле.

Эта вспышка произошла всего за десятую долю секунды, и её энергия равнялась 10 триллионам солнечных. Весь этот гамма-излучающий поток достиг нашей планеты 27 декабря 2004 года.

Спутник НАСА "Свифт", запущенный за месяц до этого события, не был готов к такой мощной вспышке. Его детекторы были перегружены, хотя спутник не был даже направлен на источник.

Влияние на Землю

Энергия магнетара привела к увеличению ионизации в ионосфере — верхнем слое атмосферы, а также оказала влияние на магнитосферу Земли. Хотя последствия были незначительными, для нас важно осознать, как могло бы быть, если бы этот магнетар находился ближе.

Ближайшие к нам магнетары не выдают таких мощных вспышек, и SGR 1806-20 остается одним из самых мощных известных объектов своего класса.

Вспышка магнетара показывает, как неуправляемы силы Вселенной. Звёзды взрываются, а космические явления могут создавать хаос. Хорошая новость заключается в том, что расстояние значительно снижает опасность таких катастроф. Земля существует уже 4,6 миллиарда лет, и мы всё ещё здесь, живём и развиваемся.

Так что, если вы будете вспоминать о своих благословениях в новом году, поднимите бокал за космос и радуйтесь его безграничной красоте. Наука помогает нам наблюдать и понимать этот загадочный мир, и это стоит отпраздновать.

Уточнения

Нейтро́нная звезда́ — космическое тело, являющееся одним из возможных результатов эволюции звёзд, состоящее в основном из нейтронной сердцевины, покрытой сравнительно тонкой (около 1 км) корой вещества в виде тяжёлых атомных ядер и электронов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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