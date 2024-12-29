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Темные кометы — ключ к разгадке происхождения жизни

3:22
Наука

Согласно свежим данным, исследовательская группа НАСА обнаружила семь новых "темных комет" в Солнечной системе. Эти небесные тела выглядят как астероиды, но ведут себя как кометы, демонстрируя необычное поведение, например, отклонения от своих орбит, которые невозможно объяснить стандартными гравитационными эффектами.

Комета
Фото: Freepik by kjpargeter
Комета

Открытие увеличило общее количество известных темных комет до четырнадцати, что открывает новые горизонты для классификации этих аномалий.

Первые признаки темных комет

Сигналы о существовании темных комет начали поступать в 2016 году. Тогда астероид 2003 RM показал аномальное отклонение от предсказанной орбиты. Это поведение не соответствовало известным гравитационным силам и явлению теплового ускорения, известному как эффект Ярковского.

"Когда наблюдаются подобные возмущения, это обычно означает, что объект является кометой, с поверхности которой выделяются летучие вещества", — отметил исследователь Давиде Фарноккья.

Однако 2003 RM не проявил признаков кометного хвоста, оставаясь лишь точкой света. Появление межзвездного объекта 1I/2017 U1 (Оумуамуа) усугубило ситуацию, так как его траектория также изменилась необъяснимым образом.

С 2016 по 2023 год было обнаружено еще семь объектов с аналогичным поведением, что и стало основой для создания новой категории — темных комет.

Классификация темных комет

Недавние открытия позволили выделить две группы темных комет:

  • Внешние темные кометы — располагаются во внешней части Солнечной системы, имеют сильно эксцентричные орбиты и большой размер, превышающий сотни метров. Эти кометы напоминают объекты семейства Юпитера, но не демонстрируют активность, характерную для комет, как, например, хвосты.
  • Внутренние темные кометы — находятся во внутренней части Солнечной системы, имеют почти круглые орбиты и меньшие размеры, часто менее 100 метров. Эти группы имеют разные процессы эволюции, но происхождение обеих остается неопределённым.

Влияние на происхождение жизни

Темные кометы могут сыграть важную роль в распространении органических и летучих материалов в Солнечной системе. Ученые предполагают, что эти объекты могут быть новым источником химических соединений, критически важных для развития жизни.

По теории, кометы в целом могли принести на Землю воду и первобытные органические молекулы. Темные кометы, обладая уникальными характеристиками, сочетают в себе черты астероидов и комет, не попадая полностью ни в одну категорию.

Тем не менее, многие вопросы остаются открытыми. Откуда берутся темные кометы? Почему они не проявляют явной активности? Для получения ответов необходимы новые наблюдения с использованием как наземных телескопов, так и космических миссий, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба и NEO Surveyor от НАСА.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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