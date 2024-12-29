Темные кометы — ключ к разгадке происхождения жизни

Согласно свежим данным, исследовательская группа НАСА обнаружила семь новых "темных комет" в Солнечной системе. Эти небесные тела выглядят как астероиды, но ведут себя как кометы, демонстрируя необычное поведение, например, отклонения от своих орбит, которые невозможно объяснить стандартными гравитационными эффектами.
Открытие увеличило общее количество известных темных комет до четырнадцати, что открывает новые горизонты для классификации этих аномалий.
Сигналы о существовании темных комет начали поступать в 2016 году. Тогда астероид 2003 RM показал аномальное отклонение от предсказанной орбиты. Это поведение не соответствовало известным гравитационным силам и явлению теплового ускорения, известному как эффект Ярковского.
"Когда наблюдаются подобные возмущения, это обычно означает, что объект является кометой, с поверхности которой выделяются летучие вещества", — отметил исследователь Давиде Фарноккья.
Однако 2003 RM не проявил признаков кометного хвоста, оставаясь лишь точкой света. Появление межзвездного объекта 1I/2017 U1 (Оумуамуа) усугубило ситуацию, так как его траектория также изменилась необъяснимым образом.
С 2016 по 2023 год было обнаружено еще семь объектов с аналогичным поведением, что и стало основой для создания новой категории — темных комет.
Недавние открытия позволили выделить две группы темных комет:
Темные кометы могут сыграть важную роль в распространении органических и летучих материалов в Солнечной системе. Ученые предполагают, что эти объекты могут быть новым источником химических соединений, критически важных для развития жизни.
По теории, кометы в целом могли принести на Землю воду и первобытные органические молекулы. Темные кометы, обладая уникальными характеристиками, сочетают в себе черты астероидов и комет, не попадая полностью ни в одну категорию.
Тем не менее, многие вопросы остаются открытыми. Откуда берутся темные кометы? Почему они не проявляют явной активности? Для получения ответов необходимы новые наблюдения с использованием как наземных телескопов, так и космических миссий, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба и NEO Surveyor от НАСА.
Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.
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