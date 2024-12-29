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Молодая звездная пара смогла выжить рядом с опасной черной дырой

2:15
Наука

Сверхмассивные черные дыры, такие как Стрелец А* в центре нашей галактики, всегда привлекали внимание ученых. Недавнее открытие международной группы исследователей с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) стало настоящей сенсацией — была обнаружена первая бинарная звездная система, находящаяся в непосредственной близости от этой черной дыры.

Черная дыра
Фото: Freepik
Черная дыра

Система, названная D9, возрастом всего 2,7 миллиона лет, может быть подвержена сильной гравитации Стрельца А*, что приводит к её быстрому слиянию в единую звезду всего за миллион лет. Этот срок кажется ничтожным для такой молодой системы. Обнаруженная пара находится в плотном звездном скоплении, известном как S-кластер.

В этом скоплении имеются загадочные "объекты G", которые ведут себя как звезды, но внешне напоминают облака газа и пыли. Во время наблюдений команда заметила, что у объекта D9 имеются повторяющиеся вариации скорости примерно каждые 15 лет, что подтвердило его статус бинарной системы.

Это открытие изменяет представления о том, как могут существовать звезды в таких экстремальных условиях. Ранее считалось, что близость к сверхмассивной черной дыре препятствует образованию новых звезд. Однако D9 демонстрирует, что некоторые двойные звезды могут сосуществовать и развиваться даже в неблагоприятной среде.

"У нас есть только короткое окно в космических масштабах времени, чтобы наблюдать такую бинарную систему, и нам это удалось", — отметила соавтор исследования, Эмма Бордье из Кельнского университета.

Ученые также указали на наличие газа и пыли вокруг D9, что указывает на её молодость и на возможность формирования вблизи черной дыры.

Существует много вопросов о природе объектов, окружающих Стрелец А*, и о том, как они могли сформироваться. Ожидается, что новые инструменты, такие как GRAVITY+ и METIS, позволят углубиться в исследование этих загадок.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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