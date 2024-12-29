Гигантские пятна на далёкой звезде изменяют представления о космосе

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Солнечные пятна на нашем Солнце известны, но представьте себе звезду, чьи пятна в десятки раз больше! XX Треугольника — красная гигантская звезда, находящаяся в 630 световых лет от Земли, демонстрирует именно такие впечатляющие размеры звездных пятен. Недавние исследования открыли новые горизонты в понимании внутренней динамики звезд.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Солнце

Как образуются солнечные пятна

Солнечные пятна формируются из-за сильных магнитных полей, которые нарушают теплоотдачу в определенных областях, создавая холодные и темные участки на поверхности.

Они подвержены регулярному одиннадцатилетнему циклу, который влияет на интенсивность солнечных вспышек и потоков заряженных частиц. Эти процессы могут затрагивать Землю, нарушая связь спутников и вызывая полярные сияния.

Однако подобные пятна наблюдаются не только на нашем Солнце. На некоторых звездах они могут быть колоссальными, как это показало исследование XX Треугольника.

Особенности XX Треугольника

XX Треугольника обладает удивительными свойствами. Пятна на ней могут быть настолько огромными, что их площадь превышает размеры Солнца. Непредсказуемая природа их появления контрастирует с четким циклом солнечных пятен.

Исследователи связывают эту непредсказуемость с активностью звездного динамо, работающего хаотично из-за интенсивной внутренней турбулентности.

Команда из Лейбницкого института астрофизики в Потсдаме и Исследовательского центра HUN-REN наблюдала за звездными пятнами на XX Треугольника на протяжении шестнадцати лет, используя роботизированный телескоп STELLA на Тенерифе. Они собрали более 2000 спектров, что позволило проанализировать эволюцию пятен и понять их формирование и перемещение.

Влияние на наблюдения

Гигантские пятна XX Треугольника не только впечатляют своим масштабом, но и могут изменить восприятие звезды с Земли. Эти пятна вызывают смещение фотоцентра звезды — точки, где сосредоточен ее свет.

Для XX Треугольника это смещение может достигать 10% радиуса звезды, что эквивалентно смещению на 24 микроарксекунды. Это смещение может помочь астрономам лучше понять свойства гигантских звезд и влияние их пятен на светимость и положение на небе.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

