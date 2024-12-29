Как метан и углекислый газ могут указать на жизнь на других планетах

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда речь заходит о поиске внеземной жизни, охотники за инопланетянами должны быть открытыми для различных возможностей. Новое исследование подсказывает, что кислород, хотя и важен, не является единственным сигналом о жизни.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля

Кислород и его недостатки

Кислород сложно удерживать в атмосфере планеты без жизни, производящей его. Тем не менее, исследования показывают, что нельзя полагаться только на этот газ. Даже если жизнь распространена во Вселенной, может оказаться, что кислородная биохимия довольно редка.

Исследователи обратились к истории Земли, чтобы найти другие сочетания газов, которые могли бы служить биосигнатурами. Они выяснили, что наличие метана и углекислого газа без угарного газа может указывать на существование жизни.

Что означает атмосферное неравновесие

Метан и углекислый газ — это разные молекулы, и их совместное присутствие свидетельствует о "атмосферном неравновесии".

"Трудно добиться этого с помощью небиологических процессов, не производя угарный газ", — отмечает аспирант в области наук о Земле и космосе в Вашингтонском университете в Сиэтле, Криссансен-Тоттон.

Вулканическая активность, например, сопровождается выбросами углекислого газа и метана, а также угарного газа.

Согласно данным, астрономы уже подтвердили существование более 700 экзопланет, и открытия продолжаются. Это делает поиск внеземной жизни более захватывающим, чем когда-либо.

Новые горизонты для астробиологии

Хотя идея искать соединения в неравновесном состоянии не нова, новое исследование открывает новые горизонты.

"Наше предложение осуществимо и может привести к историческому открытию внеземной биосферы в ближайшем будущем", — говорит профессор наук о Земле и космосе, Дэвид Кэтлинг.

Недавние исследования показывают, что кислород не присутствовал в атмосфере Земли большую часть ее истории. Он начал накапливаться лишь около 2,5 миллиарда лет назад, что добавляет еще больше интриги к поискам инопланетной жизни.

Уточнения

Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH 4 ) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.

