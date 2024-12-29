От научной фантастики к практике: квантовая телепортация - новая эра интернета

Учёные из США добились значительного успеха в области квантовых технологий, телепортировав квантовое состояние света по оптоволоконному кабелю длиной более 30 километров, несмотря на интенсивный интернет-трафик.
Это достижение, которое ещё недавно казалось невозможным, открывает перспективы для создания квантовых вычислительных сетей, усовершенствованных методов шифрования и более точных способов измерений.
"Это невероятно интересно, потому что никто не думал, что это возможно", — заявил Прем Кумар, инженер из Северо-Западного университета, возглавивший исследование. - Мы доказали, что квантовая и классическая связь могут сосуществовать в одной инфраструктуре, что прокладывает путь к созданию сетей нового поколения".
Телепортация, напоминающая технологии из научной фантастики, работает за счёт перемещения квантовых возможностей объекта из одной точки пространства в другую.
Однако это не мгновенный процесс: он требует измерения характеристик объектов и передачи информации между точками. Поддержание квантового состояния в таких условиях — крайне сложная задача, учитывая хрупкость квантовых систем.
Квантовые состояния разрушаются из-за столкновений частиц и тепловых эффектов, превращаясь в "шум" и теряя свою целостность. На этот раз исследователи смогли защитить квантовые состояния даже в условиях интернет-трафика, достигающего 400 гигабит в секунду.
Чтобы сохранить уникальное состояние фотона, команда применила инновационные подходы к управлению световыми волнами. Они тщательно минимизировали рассеяние фотонов, удерживая их в точке, где влияние внешнего шума сводилось к минимуму.
"Мы обнаружили, что можем передавать квантовую информацию без помех от классических каналов, работающих параллельно", — пояснил Кумар.
В отличие от предыдущих экспериментов, где квантовая информация передавалась в лабораторных условиях, команда Кумара впервые добилась успешной телепортации в реальных сетях. Это доказывает, что квантовые и классические каналы могут работать одновременно, без необходимости строить отдельную инфраструктуру.
Достижения в этой области подтверждают неизбежность появления квантового интернета. Он предоставит новые возможности для измерений, шифрования и вычислений, делая их более безопасными и эффективными.
"Многие думали, что никто не захочет строить отдельную инфраструктуру для квантовых коммуникаций. Но, как оказалось, это не нужно: мы можем использовать уже существующие сети, если правильно подберём длину волны света", — отметил Кумар.
Это исследование не только ускоряет развитие технологий квантового интернета, но и открывает двери к новым перспективам в коммуникациях и безопасности данных.
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