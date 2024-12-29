Уникальная находка в Норвегии: конь, который знал тайны прошлого

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавняя находка в Норвегии обернулась настоящей сенсацией для любителей шахмат. Археологи обнаружили 800-летнюю шахматную фигуру в форме коня, которая была найдена в доме XIII века в Тенсберге. Этот предмет, выполненный из оленьего рога, использовался в древней игре шатрандж — предшественнице современных шахмат.

Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Норвегия

Исследователи уверены, что внутри фигуры может быть немного свинца, чтобы она устойчиво стояла на доске.

"Фигура богато украшена: снизу находятся круги, по бокам и сверху — пунктирные элементы. Выступающая морда имеет два пунктирных круга", — поясняют археологи из Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU).

По форме фигура схожа с шахматными фигурами, найденными в Аравии.

Шахматы начали свое распространение в арабском мире после завоевания Персии в VII веке и были завезены в Испанию в X веке маврами. Оттуда игра быстро распространилась на север, и, возможно, вскоре после этого добралась до Скандинавии.

"Хотя эта фигура напоминает арабские шахматные фигуры, археологи называют ее "шахматной фигурой в арабском стиле", — добавляют исследователи.

Найденный дом находится недалеко от средневекового замка в районе, известном как Андерс-Мадсенс-гате. Раскопки здесь начались в осенью 2017 года и привели к открытию нескольких средневековых улиц и построек.

Помимо шахматной фигуры, были найдены гребни, керамика и другие артефакты. Интересно, что самую древнюю шахматную фигуру в Скандинавии нашли в Лундене, Швеция. Она датируется XII веком и имеет орнамент, схожий с тем, что был найден в Тенсберге.

Уточнения

Норве́гия (букмол Norge МФА: , нюнорск Noreg), официальное название — Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.

