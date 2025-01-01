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Газ в центре галактик: новое открытие меняет представление о черных дырах

2:10
Наука

Китайские учёные сделали важное открытие, изменив представление о поведении газа в активных галактических ядрах — одних из самых ярких объектов во Вселенной. Исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal), раскрывает сложность процессов, происходящих вокруг гигантских черных дыр.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Что такое активные галактические ядра

Активные галактические ядра (АГЯ) расположены в центрах галактик и представляют собой сверхмассивные черные дыры, поглощающие материю. Процесс аккреции выделяет огромное количество энергии, делая эти ядра чрезвычайно яркими. Окружающий газ, излучающий свет, формирует широкополосные области, которые создают характерные эмиссионные линии. Эти линии помогают исследователям понять физику процессов, происходящих вокруг черных дыр.

Неожиданные результаты исследования

Учёные обнаружили, что структура и поведение газа в АГЯ сложнее, чем предполагалось. Ранее считалось, что газ движется под влиянием гравитации черной дыры и радиационного давления, которое также формирует выбросы газа. Однако новые данные показали, что эти процессы варьируются в зависимости от яркости ядра и других факторов.

Особое внимание привлекло явление, названное "анти-дыхательным эффектом". Предполагалось, что увеличение яркости ядра должно приводить к расширению газа и увеличению времени задержки света от различных областей. Но оказалось, что при росте яркости задержка света уменьшалась. Это неожиданное открытие заставляет пересмотреть существующие модели взаимодействий газа с черной дырой.

Влияние открытия на науку

Результаты исследования помогут глубже понять физику черных дыр и механизм их взаимодействия с окружающей средой. Эти данные также имеют значение для точного изучения процессов звездообразования, эволюции галактик и распределения энергии во Вселенной.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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