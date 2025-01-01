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Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира

2:23
Наука

Ученые из Университета Майами и NOAA обнаружили резкое ускорение водных течений в экваториальной зоне Тихого океана за последние 30 лет. Эти изменения могут иметь серьёзные последствия для глобального климата и частоты экстремальных погодных явлений.

Океан
Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Что произошло

Согласно исследованию, опубликованному в Geophysical Research: Oceans, западные поверхностные течения в Тихом океане увеличили свою скорость на 20%, а течения, направленные к полюсам, ускорились ещё значительнее: на 60% в северном полушарии и на 20% в южном.

Основной причиной таких изменений ученые называют усиление атмосферных ветров, которые ускоряют движения поверхностных вод. Эти процессы оказывают влияние на глобальные климатические явления, такие как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, и способны усилить погодные аномалии, например, наводнения и засухи.

Роль термоклина и последствия для климата

Особую роль играет экваториальный термоклин — слой океана, где температура воды резко меняется. Укрепление этого слоя в центральной части Тихого океана может привести к учащению явлений Эль-Ниньо. Это способно нарушить климатические модели, вызвав неравномерное распределение осадков и засухи в разных частях мира.

Уже сейчас исследователи предупреждают, что такие изменения затронут экосистемы океана и вызовут экономические последствия для стран, зависящих от стабильного климата, включая сельское хозяйство и рыболовство.

Методы исследования

Для анализа учёные использовали данные, собранные с помощью спутников, океанских буйков и дрейфующих лодок. Эти технологии позволили создать детализированную карту океанической циркуляции и выявить, как ускорение течений влияет на общую динамику климатической системы Земли.

Что это значит для нас

Ускорение океанских течений — тревожный сигнал, показывающий, как человеческая деятельность и природные изменения могут нарушить привычный климатический баланс. Исследователи подчеркивают важность дальнейшего изучения этих процессов для понимания их влияния на глобальную экологию и экономику.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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