Галактика из прошлого: как древняя структура помогает понять происхождение спиральных миров

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Международная группа астрономов из Швейцарии, США, Франции и других стран открыла уникальную сверхмассивную спиральную галактику, названную Чжулун в честь мифологического божественного дракона. Она расположена на значительном удалении от Земли, и ее исследование уже проливает свет на ранние этапы формирования галактик.

Фото: NASA by David Thilker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Галактика NGC 1546

Чем уникальна Чжулун

Чжулун — редчайший пример галактики с грандиозным дизайном, где спиральные рукава четко выделяются из ядра. Такие структуры считаются зонами активного звездообразования. Однако главная особенность Чжулуна — его красное смещение 5,2. Это означает, что галактика сформировалась в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва, что делает её одной из древнейших известных спиральных галактик.

Галактика в цифрах

Красное смещение : 5,2 (удаленность и возраст делают Чжулун уникальным объектом).

: 5,2 (удаленность и возраст делают Чжулун уникальным объектом). Размер звездного диска : 62 тысячи световых лет.

: 62 тысячи световых лет. Скорость звездообразования: 66 солнечных масс в год (относительно низкая для таких масштабов).

Вопросы, которые остаются без ответа

До недавнего времени учёные не обнаруживали спиральных галактик с красным смещением выше 3,0. Это открытие ставит новые вопросы: когда и как возникли первые спиральные структуры? Чжулун помогает приблизиться к разгадке, но загадки формирования таких галактик в ранней Вселенной ещё предстоит решить.

Значение открытия

Чжулун стал важным шагом в изучении эволюции галактик. Его открытие показывает, что спиральные структуры могли формироваться намного раньше, чем предполагалось ранее. Это также подчеркивает, что даже древние галактики могли сохранять относительно низкие скорости звездообразования, несмотря на их масштабность.