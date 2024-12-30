Этот метод снижает риск инсульта в пять раз: что за инновация в медицине

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Мерцательная аритмия (МА) — серьёзное нарушение сердечного ритма, которое увеличивает риск инсульта в пять раз. Однако у врачей появился новый инструмент, способный радикально снизить угрозу — алгоритм прогнозирования рисков GARFIELD-AF.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

Что такое GARFIELD-AF

Алгоритм GARFIELD-AF был создан на основе данных глобального регистра пациентов из 35 стран. Он позволяет врачам точнее оценивать риски инсультов, кровотечений и смертельных исходов у людей с недавно диагностированной мерцательной аритмией.

Исследование, опубликованное в British Journal of General Practice, подтвердило, что этот алгоритм превосходит традиционные методы оценки и помогает врачам принимать более взвешенные решения о назначении антикоагулянтов.

Как работает алгоритм

GARFIELD-AF анализирует данные более 460 тысяч пациентов, чтобы обеспечить персонализированный подход к лечению. Система учитывает множество факторов, таких как возраст, состояние здоровья и другие показатели, чтобы определить, кто из пациентов больше всего нуждается в защите от инсульта, а кто может избежать избыточной медикаментозной нагрузки.

Преимущества нового подхода

Доктор Патриция Апентенг из Бирмингемского университета отмечает, что внедрение GARFIELD-AF в первичную медицинскую практику оптимизирует назначения. Это позволяет минимизировать риск побочных эффектов и при этом обеспечивать защиту тем, кто действительно в ней нуждается.

Кроме того, алгоритм использует технологии искусственного интеллекта (ИИ), что делает прогнозы ещё более точными. Это открывает новые горизонты для персонализированной медицины, где лечение подбирается с учётом уникальных характеристик каждого пациента.

Шаг в будущее медицины

GARFIELD-AF уже демонстрирует свой потенциал для преобразования здравоохранения. Он помогает врачам не только спасать жизни, но и предотвращать осложнения, делая инсульты менее неизбежными для миллионов людей, страдающих от аритмии.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга.



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