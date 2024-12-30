Этот метод снижает риск инсульта в пять раз: что за инновация в медицине

Мерцательная аритмия (МА) — серьёзное нарушение сердечного ритма, которое увеличивает риск инсульта в пять раз. Однако у врачей появился новый инструмент, способный радикально снизить угрозу — алгоритм прогнозирования рисков GARFIELD-AF.
Алгоритм GARFIELD-AF был создан на основе данных глобального регистра пациентов из 35 стран. Он позволяет врачам точнее оценивать риски инсультов, кровотечений и смертельных исходов у людей с недавно диагностированной мерцательной аритмией.
Исследование, опубликованное в British Journal of General Practice, подтвердило, что этот алгоритм превосходит традиционные методы оценки и помогает врачам принимать более взвешенные решения о назначении антикоагулянтов.
GARFIELD-AF анализирует данные более 460 тысяч пациентов, чтобы обеспечить персонализированный подход к лечению. Система учитывает множество факторов, таких как возраст, состояние здоровья и другие показатели, чтобы определить, кто из пациентов больше всего нуждается в защите от инсульта, а кто может избежать избыточной медикаментозной нагрузки.
Доктор Патриция Апентенг из Бирмингемского университета отмечает, что внедрение GARFIELD-AF в первичную медицинскую практику оптимизирует назначения. Это позволяет минимизировать риск побочных эффектов и при этом обеспечивать защиту тем, кто действительно в ней нуждается.
Кроме того, алгоритм использует технологии искусственного интеллекта (ИИ), что делает прогнозы ещё более точными. Это открывает новые горизонты для персонализированной медицины, где лечение подбирается с учётом уникальных характеристик каждого пациента.
GARFIELD-AF уже демонстрирует свой потенциал для преобразования здравоохранения. Он помогает врачам не только спасать жизни, но и предотвращать осложнения, делая инсульты менее неизбежными для миллионов людей, страдающих от аритмии.
Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга.
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