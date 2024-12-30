Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нигерия запустила новый нефтеперерабатывающий завод
Семена подсолнечника: ключ к здоровью сердца и крепким волосам
Эмоциональное истощение: пять шагов к восстановлению
Как удивить гостей на Новый год: винегрет с секретным ингредиентом
Муравьи: колоссальная численность и их роль в природе
Накачать все тело с нуля: бодибилдер рассказал, сколько на это уйдет времени на самом деле
Если ещё не купили подарок на Новый год, то присмотритесь к комнатным растениям
Эти цветы не подведут: создайте клумбу, которая не требует ухода
Юрий Лоза пожаловался на работу госорганов в предпраздничные дни

Этот метод снижает риск инсульта в пять раз: что за инновация в медицине

2:14
Наука

Мерцательная аритмия (МА) — серьёзное нарушение сердечного ритма, которое увеличивает риск инсульта в пять раз. Однако у врачей появился новый инструмент, способный радикально снизить угрозу — алгоритм прогнозирования рисков GARFIELD-AF.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

Что такое GARFIELD-AF

Алгоритм GARFIELD-AF был создан на основе данных глобального регистра пациентов из 35 стран. Он позволяет врачам точнее оценивать риски инсультов, кровотечений и смертельных исходов у людей с недавно диагностированной мерцательной аритмией.

Исследование, опубликованное в British Journal of General Practice, подтвердило, что этот алгоритм превосходит традиционные методы оценки и помогает врачам принимать более взвешенные решения о назначении антикоагулянтов.

Как работает алгоритм

GARFIELD-AF анализирует данные более 460 тысяч пациентов, чтобы обеспечить персонализированный подход к лечению. Система учитывает множество факторов, таких как возраст, состояние здоровья и другие показатели, чтобы определить, кто из пациентов больше всего нуждается в защите от инсульта, а кто может избежать избыточной медикаментозной нагрузки.

Преимущества нового подхода

Доктор Патриция Апентенг из Бирмингемского университета отмечает, что внедрение GARFIELD-AF в первичную медицинскую практику оптимизирует назначения. Это позволяет минимизировать риск побочных эффектов и при этом обеспечивать защиту тем, кто действительно в ней нуждается.

Кроме того, алгоритм использует технологии искусственного интеллекта (ИИ), что делает прогнозы ещё более точными. Это открывает новые горизонты для персонализированной медицины, где лечение подбирается с учётом уникальных характеристик каждого пациента.

Шаг в будущее медицины

GARFIELD-AF уже демонстрирует свой потенциал для преобразования здравоохранения. Он помогает врачам не только спасать жизни, но и предотвращать осложнения, делая инсульты менее неизбежными для миллионов людей, страдающих от аритмии.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга.

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Недвижимость
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа Аудио 
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Российский шоу-бизнес
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом Аудио 
Популярное
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?

Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.

Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Плотников
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Последние материалы
Юрий Лоза пожаловался на работу госорганов в предпраздничные дни
Что делать, если затопили соседи сверху: пошаговая инструкция
Суточная норма витамина D: почему важно не превышать дозировку
Хвост — больше, чем украшение: зачем он нужен собаке
Секреты дизайна: как использовать природные цвета в доме
Бабушка научила, как добиться щедрого урожая клубники
Матча: тайна ярко-зелёного порошка
Этот метод снижает риск инсульта в пять раз: что за инновация в медицине
Абхазия получит финансовую поддержку от России в 2025 году
Восстановите упругость кожи с помощью простого домашнего рецепта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.