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Минута как вечность: что влияет на восприятие времени

2:16
Наука

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) объяснили феномен, почему время кажется неоднородным: одни часы пролетают мгновенно, а другие тянутся бесконечно. Как сообщает пресс-служба вуза, всё дело в работе мозга и восприятии событий.

Время
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Время

Радость ускоряет время, ожидание замедляет

Исследователи отмечают, что яркие и положительные события приводят к тому, что время будто ускоряется. Человек воспринимает такие моменты как цельные и насыщенные, что "сжимает" ощущение их длительности.

Наоборот, ситуации, требующие терпения и выносливости, кажутся бесконечными. Это происходит потому, что мозг разбивает такие периоды на короткие промежутки, усиливая ощущение их длительности.

Роль мозга и теории восприятия

Как объясняет аспирант ПНИПУ Егор Разумовский, в основе восприятия времени лежат процессы возбуждения и торможения в больших полушариях головного мозга. При преобладании возбуждения обмен веществ ускоряется, что искажает субъективное восприятие времени.

Дополнительно этому способствует теория психолога Роберта Орнштейна. Согласно ей, чем больше информации обрабатывает человек, тем более длительным кажется ему интервал. Например, насыщенный событиями день "тянется" дольше из-за высокой когнитивной нагрузки.

Эффект потока и "сжатие времени"

Особое состояние, известное как «состояние потока», объясняет, почему время иногда буквально "ускользает". Это происходит, когда человек глубоко погружается в работу или занятие, теряя связь с реальным течением времени. При выходе из потока создаётся впечатление, что время прошло в два раза быстрее.

Что это значит для нас

Понимание механизмов восприятия времени позволяет лучше планировать свою деятельность и использовать эти эффекты в повседневной жизни. Знание о том, как мозг реагирует на события, может быть полезным как для повышения продуктивности, так и для более осознанного подхода к своему времени.

Уточнения

Вре́мя — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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