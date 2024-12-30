Грядущая катастрофа: мегавулкан может изменить климат планеты

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Профессор-климатолог доктор Маркус Штоффель предупреждает: извержение мегавулкана в XXI веке может привести к глобальному "климатическому хаосу", аналогичному событиям 1815 года, когда в Индонезии произошла катастрофа вулкана Тамбора.

Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Везувий

Последствия прошлого: уроки Тамборы

Извержение Тамборы в 1815 году стало причиной выброса огромного объема пепла, пыли и газов в атмосферу, что вызвало резкое снижение глобальной температуры. Мир столкнулся с неурожаями, голодом и эпидемиями, унёсшими десятки тысяч жизней. Геолог Майкл Рампино считает, что в наше время последствия могут быть ещё более разрушительными: накопленные парниковые газы могут усилить охлаждение и ухудшить климатическую нестабильность.

Усиление эффектов в современном мире

Вулканолог Томас Обри подчеркивает, что нынешняя атмосфера, ставшая более горячей и турбулентной, ускорит распространение охлаждающих сульфатных аэрозолей, образующихся из сернистого газа, что увеличит снижение температур.

Изменение климата также влияет на активность самих вулканов. Таяние ледников увеличивает давление на магматические бассейны, создавая угрозу новых извержений. Интенсивные осадки, проникая в расщелины, могут стать причиной взрывов, похожих на "паровые бомбы".

Что можно сделать

Доктор Штоффель указывает, что точные прогнозы таких событий пока невозможны из-за множества неопределенных факторов. Тем не менее, изучение наихудших сценариев помогает готовиться к эвакуациям и решению проблем с продовольствием в случае массовых неурожаев.

Что ждёт человечество

Сценарий мегавулканической катастрофы в наше время несёт серьёзные риски, требующие внимания ученых и властей. Однако главным вопросом остаётся: сможет ли мир подготовиться к столь масштабной угрозе?

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

