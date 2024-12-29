Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уют и технология: пошаговое руководство по созданию домашнего кинотеатра
Обвисшая кожа на руках: как бороться с этой проблемой навсегда
Скрученный пробег: главные признаки и способы проверки
Красная икра: топ-5 ошибок при хранении красной икры
Как правильно подготовить почву для помидоров
Сдавать или не сдавать: 5 скрытых угроз аренды загородного дома
Бабушка хранила картофель именно так: как избежать гнили урожая
Китай готовится снизить пошлины на 935 товаров
Как сделать глинтвейн без алкоголя: секреты приготовления

Дорога чудес и приключений — в США делают дороги из радиоактивного материала

2:11
Наука

Агентство по охране окружающей среды США предварительно одобрило проект компании Mosaic Fertilizer по строительству экспериментальной дороги с использованием радиоактивного материала — фосфогипса.

Дорога
Фото: commons.wikimedia.org by Nepenthes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дорога

Этот материал содержит радий, при распаде которого выделяется газ радон. Оба этих вещества официально признаны канцерогенными, поэтому с 1992 года использование фосфогипса в дорожном строительстве было запрещено из-за высокого риска для здоровья рабочих и местного населения.

Представители Mosaic заявляют, что разработали технологию, позволяющую снизить негативное воздействие фосфогипса на окружающую среду. Планируется возвести две экспериментальные полосы длиной 150 метров и шириной 8 метров, в основании которых будет содержаться не менее 50% фосфогипса по массе при толщине слоя в 25 см. Для сравнения рядом будут проложены дороги из традиционных, безопасных материалов.

Важно отметить, что строительство будет осуществляться на частной территории. По действующему законодательству компании фосфатной промышленности обязаны хранить радиоактивные отходы на своих землях. И только во Флориде их скопилось уже свыше миллиарда тонн. Условия хранения далеки от идеальных: так, ураган "Милтон" привел к масштабному сбросу загрязненной фосфогипсом воды с участка Ривервью, принадлежащего Mosaic, в залив Тампа Бэй.

Экологи и активисты уверены, что подача запроса на реализацию этого неоднозначного проекта именно накануне урагана не случайна. Они полагают, что Mosaic использует тактику шантажа по отношению к властям, ставя их перед выбором: либо одобрить утилизацию радиоактивных отходов путем строительства дорог, либо столкнуться с загрязнением окружающей среды в результате стихийных бедствий. В любом случае, это освобождает компанию от ответственности за последствия и создает опасный прецедент в национальном масштабе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
Западу такое и не снилось: какой козырь у России на СВО?
Военные новости
Западу такое и не снилось: какой козырь у России на СВО? Аудио 
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Шоу-бизнес
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Последние материалы
Собаки могут различать языки: удивительное открытие
Татьяна Навка заявила, что Запад боится честной борьбы с российскими спортсменами
Почувствуй себя в 60 лет на 30 лет моложе: эти асаны из йоги восстановят вашу энергию
Дорога чудес и приключений — в США делают дороги из радиоактивного материала
Почему ёлочные гирлянды могут быть опасны для здоровья
Гречневая каша: что нельзя с ней есть
Яркий зимний салат: секрет свежести в каждом кусочке
Могут ли собаки обижаться? Разбираем эмоции питомцев
Мошенники начали использовать банковский троян NGate для кражи средств
10 звуков в доме, которые нельзя игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.