Дорога чудес и приключений — в США делают дороги из радиоактивного материала

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Агентство по охране окружающей среды США предварительно одобрило проект компании Mosaic Fertilizer по строительству экспериментальной дороги с использованием радиоактивного материала — фосфогипса.

Фото: commons.wikimedia.org by Nepenthes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дорога

Этот материал содержит радий, при распаде которого выделяется газ радон. Оба этих вещества официально признаны канцерогенными, поэтому с 1992 года использование фосфогипса в дорожном строительстве было запрещено из-за высокого риска для здоровья рабочих и местного населения.

Представители Mosaic заявляют, что разработали технологию, позволяющую снизить негативное воздействие фосфогипса на окружающую среду. Планируется возвести две экспериментальные полосы длиной 150 метров и шириной 8 метров, в основании которых будет содержаться не менее 50% фосфогипса по массе при толщине слоя в 25 см. Для сравнения рядом будут проложены дороги из традиционных, безопасных материалов.

Важно отметить, что строительство будет осуществляться на частной территории. По действующему законодательству компании фосфатной промышленности обязаны хранить радиоактивные отходы на своих землях. И только во Флориде их скопилось уже свыше миллиарда тонн. Условия хранения далеки от идеальных: так, ураган "Милтон" привел к масштабному сбросу загрязненной фосфогипсом воды с участка Ривервью, принадлежащего Mosaic, в залив Тампа Бэй.

Экологи и активисты уверены, что подача запроса на реализацию этого неоднозначного проекта именно накануне урагана не случайна. Они полагают, что Mosaic использует тактику шантажа по отношению к властям, ставя их перед выбором: либо одобрить утилизацию радиоактивных отходов путем строительства дорог, либо столкнуться с загрязнением окружающей среды в результате стихийных бедствий. В любом случае, это освобождает компанию от ответственности за последствия и создает опасный прецедент в национальном масштабе.