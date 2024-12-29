В Fallout было лучше — в США снова грядет кризис ядерных бункеров

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1:44
Наука

Среди состоятельных жителей США продолжает набирать популярность идея строительства бомбоубежищ на случай ядерной войны. По данным аналитического агентства BlueWeave Consulting, объем рынка бункерного бизнеса в США к концу десятилетия увеличится со 137 миллионов долларов на сегодняшний день до 175 миллионов.

Изображение взрыва атомной бомбы
Фото: commons.wikimedia.org by FEMA News Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Изображение взрыва атомной бомбы

"Бункерная лихорадка" стремительно распространяется и на Европу. Например, в Швейцарии, где каждому жителю гарантировано место в бомбоубежище на случай ядерного конфликта, правительство инвестирует миллионы долларов в поддержание и модернизацию бункеров, возведенных еще в эпоху холодной войны.

Однако, по мнению экспертов, тех, кто укроется в бункерах, ждут серьезные испытания. После обмена ядерными ударами выжившим рано или поздно придется покинуть свои убежища и столкнуться с последствиями катастрофы: тотальными разрушениями, голодом и, что наиболее опасно, смертельным уровнем радиации.

О том, что может произойти дальше, наглядно свидетельствуют два трагических примера — ядерные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, а также авария на Чернобыльской атомной электростанции, последствия которых ощущаются до сих пор.

Иными словами, бомбоубежища могут обеспечить защиту от последствий ядерного удара лишь в первые дни, да и то только тем, кто успеет в них укрыться. Как отметила представитель Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алисия Сандерс-Закре, единственный способ защититься от ядерной войны — это полное уничтожение ядерного оружия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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