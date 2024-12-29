В Fallout было лучше — в США снова грядет кризис ядерных бункеров

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Среди состоятельных жителей США продолжает набирать популярность идея строительства бомбоубежищ на случай ядерной войны. По данным аналитического агентства BlueWeave Consulting, объем рынка бункерного бизнеса в США к концу десятилетия увеличится со 137 миллионов долларов на сегодняшний день до 175 миллионов.

Фото: commons.wikimedia.org by FEMA News Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Изображение взрыва атомной бомбы

"Бункерная лихорадка" стремительно распространяется и на Европу. Например, в Швейцарии, где каждому жителю гарантировано место в бомбоубежище на случай ядерного конфликта, правительство инвестирует миллионы долларов в поддержание и модернизацию бункеров, возведенных еще в эпоху холодной войны.

Однако, по мнению экспертов, тех, кто укроется в бункерах, ждут серьезные испытания. После обмена ядерными ударами выжившим рано или поздно придется покинуть свои убежища и столкнуться с последствиями катастрофы: тотальными разрушениями, голодом и, что наиболее опасно, смертельным уровнем радиации.

О том, что может произойти дальше, наглядно свидетельствуют два трагических примера — ядерные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, а также авария на Чернобыльской атомной электростанции, последствия которых ощущаются до сих пор.

Иными словами, бомбоубежища могут обеспечить защиту от последствий ядерного удара лишь в первые дни, да и то только тем, кто успеет в них укрыться. Как отметила представитель Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алисия Сандерс-Закре, единственный способ защититься от ядерной войны — это полное уничтожение ядерного оружия.