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Не суперкомпьютер — ученые озадачены результатами мозга в решении сложных задач

3:07
Наука

Ученые из Калифорнийского технологического института провели исследование, в ходе которого определили скорость работы человеческого мозга при решении сложных задач. Результаты оказались неожиданными: всего 10 бит в секунду.

Ожидания и вкус: как предвкушение влияет на наши ощущения
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_3D_Illustration_Of_A_Mental_Health_Conceptual_Image_By_Quince_Media_09.jpg by Quince Media
Ожидания и вкус: как предвкушение влияет на наши ощущения

Для сравнения, скорость стандартного Wi-Fi соединения достигает 50 миллионов бит в секунду, а органы чувств человека ежесекундно обрабатывают около миллиарда бит информации.

Исследователи сфокусировались на изучении мыслительных процессов, задействованных при выполнении таких действий, как чтение, письмо, сборка кубика Рубика и видеоигры. Их интересовала именно та часть мыслительной деятельности, которая связана с абстрактным мышлением, а не с рефлексами или автоматизированными действиями. Это связано с тем, что многие нейроны в головном мозге функционируют на гораздо более высоких скоростях, а значительная часть действий человека обусловлена рефлексами или выработанными до автоматизма привычками.

В ходе исследования также был сделан вывод, что, в отличие от органов чувств, человеческий мозг не способен к многозадачности. Он может обрабатывать только одну мысль в каждый момент времени, независимо от ее сложности.

Это хорошо прослеживается на примере мышления шахматистов, которые единовременно анализируют только одну последовательность ходов. А пресловутая способность выполнять несколько дел одновременно, как считают ученые, является лишь результатом привычки действовать по шаблону, без глубокого осмысления.

Ученые предполагают, что такое несоответствие между скоростью обработки информации органами чувств и скоростью мышления является эволюционным наследием от далеких предков, которые только начинали обретать зачатки разума.

Они использовали его исключительно для решения базовых задач: поиска пищи и защиты от хищников. В критической ситуации все ресурсы примитивного мозга концентрировались на выполнении одной жизненно важной задачи, и впоследствии такая схема работы стала основополагающей для мышления. Сейчас же, по мнению исследователей, наше мышление можно охарактеризовать как "форму навигации в пространстве абстрактных концепций".

Это открытие существенно корректирует прогнозы относительно развития коммуникаций. В частности, столь низкая скорость мышления ставит под сомнение перспективы прямого подключения мозга к цифровым системам, обладающим колоссальной производительностью. Эволюция приспособила человеческий мозг к среде с низкой скоростью изменений и наступления событий, где многие явления носят циклический характер, и развитое мышление не являлось ключевым фактором выживания.

Однако в цифровом пространстве действуют совершенно иные законы, поэтому для полноценного погружения в него без использования внешних интерфейсов человеку потребуется кардинально изменить свою природу, что представляется крайне сложной задачей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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