Ретрофутуризм на каждый день — британский стартап представил часы с космическим духом 80-ых

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Британская компания Apollo Instruments представила публике необычные умные часы Moonwatch DSKY, внешний вид которых навеян дизайном навигационного компьютера, использовавшегося в знаменитой миссии "Аполлон-11".

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Armstrong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Apollo 11 Lunar Lander - 5927 NASA

Устройство оснащено действующей клавиатурой и монохромным дисплеем, вызывающим ассоциации с оригинальным компьютером из 80-х годов прошлого века.

На данный момент функционал часов ограничен приложением-калькулятором, однако разработчики обещают расширить возможности устройства. В планах — поддержка программирования на языках Arduino и Python, а также создание дополнительных программных модулей. Кроме того, Moonwatch DSKY можно подключать к другим устройствам через специальный порт ввода-вывода.

Корпус часов выполнен из нержавеющей стали с прочным керамическим покрытием, а дополняет брутальный образ качественный ремешок из кожи. Стоимость новинки составляет 812 долларов, но для жителей США действует скидка при оформлении предварительного заказа.

Уточнения

«Аполло́н-11» (англ. Apollo 11) — американский пилотируемый космический корабль серии «Аполлон», в ходе полёта которого в период с 16 по 24 июля 1969 года жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны.

