Ретрофутуризм на каждый день — британский стартап представил часы с космическим духом 80-ых

Британская компания Apollo Instruments представила публике необычные умные часы Moonwatch DSKY, внешний вид которых навеян дизайном навигационного компьютера, использовавшегося в знаменитой миссии "Аполлон-11".
Устройство оснащено действующей клавиатурой и монохромным дисплеем, вызывающим ассоциации с оригинальным компьютером из 80-х годов прошлого века.
На данный момент функционал часов ограничен приложением-калькулятором, однако разработчики обещают расширить возможности устройства. В планах — поддержка программирования на языках Arduino и Python, а также создание дополнительных программных модулей. Кроме того, Moonwatch DSKY можно подключать к другим устройствам через специальный порт ввода-вывода.
Корпус часов выполнен из нержавеющей стали с прочным керамическим покрытием, а дополняет брутальный образ качественный ремешок из кожи. Стоимость новинки составляет 812 долларов, но для жителей США действует скидка при оформлении предварительного заказа.
«Аполло́н-11» (англ. Apollo 11) — американский пилотируемый космический корабль серии «Аполлон», в ходе полёта которого в период с 16 по 24 июля 1969 года жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны.
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