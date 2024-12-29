Вода по цене земли — в Монако построили плавающий ЖК

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

В самом сердце побережья Монако появился новый район Mareterra, ставший воплощением экологически чистого подхода к градостроительству.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Денисенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Roquebrune-Cap-Martin seen from Monaco

Этот масштабный международный проект, в котором приняли участие свыше 300 компаний и специалисты из более чем 40 стран.

Половина территории района, занимающего 6 гектаров, отведена под парковые зоны и зоны для отдыха. Отличительной особенностью Mareterra является то, что он возведен прямо на воде с использованием подводных кессонов — массивных бетонных конструкций. Эти сооружения не только позволили создать новую территорию, но и служат местом обитания для морской флоры и фауны, способствуя сохранению местного биоразнообразия.

В районе Mareterra реализован целый ряд экологических решений. Так, 40% энергии обеспечивается солнечными панелями, а для отопления и охлаждения используется талассо-термальный контур, работающий на морской воде. Для полива растений применяется система сбора дождевой воды, а зеленые крыши, на которых высажено более тысячи деревьев, помогают снизить эффект "теплового острова" в городской среде.

В Mareterra представлены отреставрированные произведения искусства, а различные части района соединяет пешеходная набережная, с которой открываются живописные виды на море. Таким образом, Mareterra не просто увеличивает площадь Монако, но и служит наглядным примером инновационного подхода к устойчивому городскому планированию и развитию.

Уточнения

Мона́ко — карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря; на суше граничит с Францией.

