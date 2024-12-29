Дурное влияние — мошенники заманивали детей в казино с помощью Roblox

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Игровая платформа Roblox оказалась в эпицентре скандала, связанного с обвинениями в нарушении прав несовершеннолетних. Причиной послужили уязвимости в системе безопасности платформы, которые открывали детям доступ к нелегальным онлайн-казино.

Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дети в школе

Сервисы BoxFlip и RBLXWild предоставляли доступ к азартным играм через учетные записи пользователей Roblox, а ставки делались с использованием внутриигровой валюты Robux. Выигранные средства можно было конвертировать в криптовалюту и вывести с определенной комиссией.

Один из пострадавших, 16-летний американец, рассказал, что начал играть в этих казино в 14 лет, не имея представления об азартных играх. Однако он быстро увлекся, начал испытывать азарт от крупных ставок и в итоге проиграл около 190 000 долларов США. Эти онлайн-площадки для азартных игр функционируют по тем же принципам, что и их реальные аналоги: они рассчитаны на удержание игроков и побуждение их тратить всё больше средств в надежде на крупный выигрыш.

Руководство Roblox отвергает все обвинения, но при этом признает, что получение подобных претензий, в том числе судебных исков, является "издержками бизнеса". Компания заявляет, что предпринимала попытки противостоять нелегальным казино, однако делала это недостаточно активно и только сейчас подала в суд на их организаторов. Тем не менее, это не устраняет корень проблемы — политика платформы, по мнению критиков, направлена не на защиту несовершеннолетних пользователей, а на извлечение максимальной прибыли из их увлечений.

Ранее Roblox уже подвергалась критике за то, что поощряет разработчиков и маркетологов к созданию игр, которые стимулируют детей проводить в них как можно больше времени. Большинство игр на платформе являются платными, что приводит к значительным тратам со стороны юных пользователей. В сентябре окружной судья США признал, что некоторые решения в области дизайна и игрового процесса в подобных проектах заведомо подвергают детей риску.

Уточнения

Roblox - игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры, охватывающие широкий спектр жанров. В некоторых источниках Roblox называют метавселенной.

