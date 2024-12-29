Очищение природы — в США радуются возвращению вымершего вида

3:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Гавайская ворона, или 'алала, считавшаяся вымершей в дикой природе на протяжении нескольких десятилетий, недавно получила шанс на возвращение на остров Мауи. Как сообщает The Guardian, в рамках проекта по восстановлению вида в естественную среду обитания были выпущены две самки и три самца.

Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info остров

По словам защитников природы, 'алала являются последними уцелевшими представителями всех видов гавайских ворон. Эти сообразительные и интересные птицы когда-то играли важную роль в экосистеме Гавайских островов, способствуя распространению семян и росту тропических растений.

Однако, как отмечает Альянс дикой природы зоопарка Сан-Диего, на здоровье популяции ворон пагубно повлияли инвазивные виды, такие как кошки, собаки, крысы и мангусты, заселившие острова. Кроме того, 'алала оказались под угрозой из-за птичьего гриппа, переносчиками которого стали кошки и комары, а также из-за стремительной потери среды обитания в результате освоения земель. В 2002 году эти птицы, любимые местными жителями, полностью исчезли в дикой природе.

Возвращение 'алала стало возможным благодаря совместным усилиям Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, Департамента земельных и природных ресурсов Гавайев, Гавайского университета, зоопарка Сан-Диего, Центра охраны птиц Мауи и других организаций.

Вице-президент по природоохранной деятельности Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего, Меган Оуэн, в своем заявлении для прессы отметила, что переселение 'алала на Мауи является важным шагом в деле сохранения вида и наглядным примером того, как партнерство помогает в борьбе с утратой биоразнообразия.

Перед выпуском в дикую природу экологи потратили несколько месяцев на подготовку пяти птиц, стремясь сформировать между ними прочные социальные связи, что должно поспособствовать их выживанию в естественных условиях. Специалисты Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего оценивали птиц по их способности добывать пищу и реагировать на хищников.

Кеанини Аарона, специалист по восстановлению птиц в Центре охраны птиц Мауи, в пресс-релизе подчеркнула значимость 'алала для нее и ее культуры, назвав их предками и старейшинами (купуна), без которых не было бы леса.

Помимо пяти выпущенных на волю особей, остальные представители этого вида ворон в мире содержатся в Центре охраны птиц Кеахоу, Центре охраны птиц Мауи, а также в зоопарке и садах Пана-Эва. Благодаря усилиям по сохранению, численность 'алала, составлявшая менее 20 особей в конце 1990-х годов, сегодня превышает 110 птиц.

Первая попытка вернуть 'алала на Мауи была предпринята в период с 2016 по 2020 год. Тогда в природный лесной заповедник Пу-у-Мака-ала выпустили 30 ворон. И хотя первое время вид успешно развивался самостоятельно, впоследствии численность птиц стала сокращаться, и проект был приостановлен. Выживших 'алала вернули под опеку человека, однако, по словам защитников природы, опыт, полученный в ходе этого эксперимента, крайне важен для успеха нынешней попытки реинтродукции.

Уточнения

Ма́уи (гав. Maui) — второй по величине остров Гавайского архипелага и 17 по величине остров США. Площадь острова составляет около 1883,5 км².

