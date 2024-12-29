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Петля будущего сжимается — Дубай собирается стать городом для пешеходов

1:30
Наука

Дубай, славящийся своим знойным пустынным климатом, вскоре может преобразиться в настоящий оазис для любителей пеших прогулок.

Дубай
Фото: unsplash.com by Robert Bock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дубай

Амбициозный проект под названием "Dubai Walk" предусматривает создание обширной сети пешеходных маршрутов общей протяженностью 6500 километров, причем 2300 километров из них будут представлять собой модернизированные существующие тропы.

Кроме того, план развития включает сооружение 110 подземных и надземных переходов, призванных улучшить транспортную доступность для пешеходов. Основная задача проекта — довести долю пешеходного движения в общем транспортном потоке города до 25% к началу 2040 года. При этом предполагается создание разнообразных маршрутов: сельских, горных, городских, связывающих ключевые достопримечательности Дубая, а также прибрежных и живописных троп.

Одним из центральных элементов проекта станет "Петля будущего" — надземный переход с системой кондиционирования воздуха длиной 2000 метров. Этот уникальный переход соединит между собой главные туристические объекты города. Реализация столь масштабного проекта будет проходить поэтапно в течение десяти лет. Пилотная фаза займет первые два года, а полное завершение запланировано на 2040 год.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты  — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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