Обновление для единиц — Windows 11 будет работать только при наличии особого модуля

4:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Приближается завершение поддержки Windows 10, и в связи с этим корпорация Microsoft сделала заявление относительно перехода на новую операционную систему. Согласно ему, компьютеры, материнские платы которых не оснащены модулем доверенной платформы (TPM) версии 2.0, не смогут обновиться до Windows 11.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Компьютер с Windows

Этот модуль необходим для обеспечения безопасности данных всех пользователей, и, как утверждается, исключений не предвидится. Владельцам компьютеров без поддержки данной функции, желающим установить новую версию ОС, придется задуматься о приобретении нового устройства.

В блоге для IT-специалистов было опубликовано сообщение, в котором компания-разработчик программного и аппаратного обеспечения недвусмысленно заявила о необходимости наличия чипа TPM 2.0 для установки Windows 11. Более того, пользователям, которые обойдут данное требование при обновлении, не будут доступны обновления безопасности, как и тем, кто продолжит использовать Windows 10, лишаясь, таким образом, поддержки производителей. Можно сказать, что Microsoft прилагает значительные усилия для создания сообщества, более защищенного от кибермошенников и злоумышленников, стремящихся похитить информацию пользователей.

В чем же причина столь настойчивого требования наличия TPM 2.0? Представители Microsoft пояснили, что модуль доверенной платформы версии 2.0 будет играть важную роль в ближайшие годы. Теперь, когда обновления для Windows 10 прекращены, этот компонент станет ключевым элементом служб безопасности устройств под управлением Windows 11. Транснациональная корпорация также перечислила преимущества, которые позволят противостоять угрозам, связанным с киберпреступностью и мощным вредоносным программным обеспечением, которые всё чаще атакуют пользователей.

Как пояснили в корпорации, TPM 2.0 позволяет гарантировать целостность операционной системы при запуске и обеспечивает лучшую защиту конфиденциальной информации и данных. Он предоставляет Windows 11 значительно более эффективную и безопасную платформу для работы благодаря передовым методам шифрования, усовершенствованной криптографии отраслевого стандарта, большей изоляции и совместимости с другими функциями безопасности.

Однако существует мнение, что все эти преимущества могут быть продиктованы коммерческими интересами, ведь увеличение продаж компьютеров с предустановленной Windows 11 принесет компании значительную прибыль. Из-за этого многие полагают, что Microsoft ищет способы повлиять на решения миллионов пользователей.

До сих пор неясно, каким образом технологический гигант будет осуществлять контроль за соблюдением требований к наличию модуля безопасности, чтобы исключить возможность установки операционной системы на несовместимые устройства. В своем сообщении компания подчеркнула, что TMP 2.0 является непреложным стандартом будущего Windows, обеспечивая надежную защиту данных в современную цифровую эпоху. В первую очередь потому, что, по их словам, этот модуль жизненно необходим для противодействия современным киберугрозам. Это уже не просто рекомендация, а скорее требование, призванное гарантировать безопасность рабочей среды Windows 11.

Как правило, TMP 2.0 предустановлен на новых компьютерах, однако есть возможность приобрести материнские платы с соответствующим слотом отдельно. Стоит отметить, что установку придется производить самостоятельно, если нет желания приобретать новый компьютер. В итоге, после прекращения поддержки Windows 10, миллионы пользователей ПК могут столкнуться с определенными трудностями в случае соблюдения данного требования.

Уточнения

Microsoft Corporation — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

