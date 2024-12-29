Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

По прогнозам генерального директора SpaceX и Tesla Илона Маска, Земля может потерять пригодность для жизни уже через 500 миллионов лет. Это заявление он сделал в социальной сети X*, комментируя обсуждение о потенциальном взрыве Солнца через 5 миллиардов лет и возможном спасении человечества на Марсе.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Маск отметил, что расширение Солнца может сделать Землю непригодной для жизни гораздо раньше, чем ожидается. Некоторые пользователи социальной сети отметили, что Марс, как и Земля, находится на орбите Солнца и также будет подвержен его расширению, что сделает поддержание жизни на этой планете затруднительным.

Илон Маск давно выступает за колонизацию Марса как за "страховой план" для человечества. Он считает, что освоение Красной планеты является первым шагом к освоению космоса и снижению зависимости человечества от Земли. Хотя не все эксперты разделяют его точку зрения, Маск продолжает настаивать на необходимости разработки планов по колонизации Марса.

* Деятельность компании признана нежелательной на территории РФ

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX;

