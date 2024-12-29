Ключ на старт — Donut Lab собираются изменить архитектуру электротранспорта

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Donut Lab анонсировала презентацию на выставке CES-2025, где будет представлена инновационная платформа для создания различных видов электространспорта, оснащенных кольцевыми двигателями.

Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии

Детали этой технологии пока остаются в секрете, но известно, что двигатель был разработан финским стартапом Verge, материнской компанией Donut Lab.

По словам генерального директора Donut Lab, после успешного запуска электробайка с кольцевым двигателем, они осознали, что потенциал этой силовой установки намного больше. Финские инженеры столкнулись с проблемами при попытке совместить компоненты от разных производителей, поэтому решили разработать собственную платформу для электротранспорта, которая могла бы быть легко адаптирована для различных применений, включая автомобили, катера, летательные аппараты, военную технику и роботов.

Платформа включает в себя двигатель, батареи, аппаратное обеспечение и программное обеспечение для управления всеми системами. Используя эту платформу, был создан вездеход Oruga Unitrack, способный передвигаться на одной широкой гусенице со скоростью до 120 км/ч и имеющий запас хода до 200 км. Другой проект, тяжелый беспилотник Rotorhawk, также будет представлен, хотя его характеристики пока не разглашаются. Разработчики утверждают, что он будет лучшим в своем классе.

Уточнения

Электротранспорт — вид транспорта, использующий в качестве источника энергии электричество, а в приводе используется — тяговый электродвигатель.

