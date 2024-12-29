Донбасс — регион с передовым научным потенциалом

2:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Известия опубликовали статью руководителя представительства РАН в ДНР Светланы Беспаловой о научном потенциале Донбасса.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under Free Art License Здание президиума РАН в Москве

Научный и образовательный потенциал Донбасса имеет глубокие корни, уходящие в советскую эпоху. В 1960–1970-х годах регион стал центром передовых исследований благодаря созданию Донецкого академического научного центра и Донецкого государственного университета. В то время здесь сформировались научные школы, добившиеся значительных успехов в математике, механике, теории управления, материаловедении и других областях.

Несмотря на трудности, вызванные распадом СССР и последующими событиями, научно-образовательная сфера Донбасса сохранила свои основные ресурсы. Сегодня в Донецкой Народной Республике функционируют 17 высших учебных заведений, где обучаются около 55 тысяч студентов по 300 специальностям. Кроме того, в регионе работают 10 научных институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями в физике, химии, медицине, биологии, экономике, праве и IT-технологиях. В этих учреждениях трудятся около 400 докторов и 2 тысячи кандидатов наук.

Сохранение научного наследия сопровождается активным развитием новых проектов. Вузы и научно-исследовательские институты ДНР не только продолжают традиционные исследования, но и запускают уникальные программы в сотрудничестве с учеными из других регионов России.

Однако вызовы, с которыми сталкивается регион, остаются значительными. Военные действия нанесли ущерб инфраструктуре и нарушили кадровую политику. Для решения этих проблем необходимо скоординировать усилия в области фундаментальных и прикладных исследований, создать научно-технологический центр мирового уровня и обеспечить условия для молодых ученых и студентов.

Представительство Российской академии наук в ДНР активно участвует в разработке стратегии научно-технологического развития региона. В соответствии с указом президента РФ от 28 февраля 2024 года, планируется углубить взаимодействие между академическими и прикладными институтами, а также вузами, чтобы сосредоточиться на приоритетных исследованиях и подготовке квалифицированных кадров.

Донбасс, несмотря на сложные условия, продолжает демонстрировать стремление к научному прогрессу, что открывает новые перспективы для его возрождения и развития.

Уточнения

Росси́йская акаде́мия нау́к (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук», сокр. РАН) — государственная академия наук Российской Федерации, крупнейший в стране центр фундаментальных исследований.

