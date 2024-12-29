Чудо за 5 евро — пользователь Reddit купил работающую консоль с играми за бесценок

3:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Один человек с Reddit приобрел подержанную PlayStation 4 менее чем за 5 евро (~530 рублей). Консоль была запылена, и было очевидно, что она давно не использовалась. Несмотря на первоначальные сомнения, покупатель в итоге остался очень доволен.

Фото: commons.wikimedia.org by Mtsan43558918, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ PlayStation 4 Slim video game console

Покупка подержанной консоли часто связана с риском — цены могут значительно варьироваться, и часто встречаются дефектные экземпляры или устройства, пригодные только для запчастей. Однако, удача иногда улыбается неожиданным образом. Так случилось с пользователем Reddit, который поделился своей невероятной историей, быстро ставшей вирусной.

Молодой человек, посетив благотворительный рынок, наткнулся на сделку, которая казалась слишком хорошей, чтобы быть правдой: PlayStation 4 продавалась всего за 5 долларов (около 4.50€). Несмотря на скептицизм, он решил купить ее, учитывая низкую цену. Его счастливый день стал еще лучше, когда менеджер магазина применил дополнительную скидку в один доллар, снизив цену до 3.99$ (3.50€) с учетом налогов.

С PS4 в руках он задавался вопросом, почему цена была такой низкой. Возможно, устройство было повреждено или отсутствовали важные компоненты. Но любопытство взяло верх, и он решил принести консоль домой, чтобы проверить ее.

Вернувшись домой, он подключил PS4 к телевизору и был приятно удивлен, когда консоль отлично включилась. Она не только работала, но и была в отличном состоянии. Внутри жесткого диска была установлена игра "Spider-Man 2018", одна из самых популярных игр для данной консоли.

Это открытие сделало его покупку еще более удачной. Он не только получил работающую консоль по смешной цене, но и доступ к желаемой игре.

История пришлась кстати, так как молодой человек планировал подарить PS4 своему сыну на Рождество. Хотя ребенок просил PS5, совместимость игр, таких как "Spider-Man: Miles Morales" с PS4, позволила исполнить его желание. Радость от возможности играть в любимые игры сделала подарок особенным.

Эта история показывает, что на благотворительных рынках можно найти настоящие сокровища. Однако, при покупке подержанных консолей и любой поддержанной техники следует соблюдать несколько правил:

Проверьте внешнюю поверхность консоли на наличие повреждений или износа.

Очистите консоль от пыли и загрязнений перед использованием.

Немедленно проверьте работоспособность, подключив консоль к телевизору.

Убедитесь, что нет признаков взлома или отсутствующих частей.

Уточнения

PlayStation 4 — игровая приставка восьмого поколения, выпускаемая японской компанией Sony.

