Первые в космосе — человечество отправило зонд к солнцу на минимально возможное расстояние

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Американское Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что зонд Parker Solar Probe достиг самого короткого расстояния до Солнца, когда-либо зарегистрированного человечеством.

Фото: NASA by Johns Hopkins APL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зонд у Солнца

Мировые СМИ распространили информацию об этом, ссылаясь на заявление космического агентства.

Солнечный зонд Parker, запущенный в 2018 году, уже совершил около 21 оборота вокруг Солнца, каждый раз снижая расстояние. В своем последнем обороте он превзошел все предыдущие достижения. В момент максимального сближения зонд приблизился к поверхности Солнца на расстоянии около 6,1 миллиона миль. Он защищен 11,5-дюймовым прочным щитом из углеродного композита и двигался со скоростью около 692 тысяч миль в час, испытывая температуру до 980 градусов по Цельсию.

Ученые получили сигнал от зонда Parker сегодня в 6:00 по Центральноевропейскому времени после нескольких дней перерыва, когда аппарат проходил через зоны с очень высокими температурами. Согласно данным NASA, зонд находится вне опасности и работает в штатном режиме.

Никола Фокс из NASA в интервью BBC отметила, что зонд пролетел вблизи Солнца с такой скоростью, что при аналогичном ускорении полет из Лондона в Нью-Йорк занял бы всего 30 секунд. Она также добавила, что если бы расстояние между Солнцем и Землей было уменьшено до одного квадрата, зонд оказался бы на расстоянии четырех сантиметров от нашей звезды.

Цель миссии заключается в том, чтобы лучше понять функционирование звезд в центре Солнечной системы. Зонд Parker Solar Probe погрузился в накануне Рождества во внешние слои атмосферы Солнца, где столкнулся с экстремальными температурами и интенсивной радиацией. Это исследование позволит провести измерения, которые помогут ученым понять, как материя в этой области нагревается до миллионов градусов, проследить происхождение солнечного ветра и выяснить, как частицы энергии разгоняются до скорости, близкой к скорости света.

Ожидается, что более подробные данные, полученные в ходе миссии, зонд отправит к Новому году.

Уточнения

Со́лнце — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль.

